Aena derriba párkings y crea un espacio natural para desbloquear ante Europa la ampliación del aeropuerto de Barcelona-El Prat

Aena da un paso importante para tratar de demostrar ante Europa que está mejorando el estado de los espacios naturales cerca del aeropuerto de Barcelona-El Prat. Las obras de retirada del cemento y otros elementos urbanísticos de los párquings de Can Sabadell, una de las exigencias de Bruselas en el expediente que abrió a España por la degradación de los humedales, llegan a su fase final. En estos momentos, el gestor aeroportuario ya ha culminado casi dos hectáreas de las 7,5 que pretenden renaturalizar.

En estos terrenos del término municipal de Viladecans, que actúan como conector entre el norte del delta del Llobregat i la zona del Remolar y Les Filipines, ya se pueden apreciar los primeros signos de recuperación ambiental, según ha podido comprobar EL PERIÓDICO en una visita a la zona. Se ha eliminado la vegetación invasora, los juncos y el carrizo sustituyen el hormigón y varias especies de aves como aguiluchos laguneros y ánades azulones sobrevuelan el nuevo espacio natural. Por encima, los aviones realizan de forma constante las maniobras de acercamientopara aterrizar en la terminal T1, una infraestructura que bate récords de pasaje mes tras mes y que, tras años de controversia, desde el pasado junio ya tiene el beneplácito del Govern para afrontar su ampliación, que no será una realidad hasta 2033.

Antiguos párquings en la C-31 de Barcelona que se naturalizarán para ganar espacios naturales.

Edificio abandonado hace 20 años

Durante casi dos décadas, en este sector del delta, pese a estar protegido por Europa, se han mantenido una serie de infraestructuras en desuso, abandonadas. Aún hoy se ve claramente desde la autovía de la Castelldefels, la C-31, un edificio vandalizado, lleno de grafitis, que supuestamente se construyó como cafetería y restaurante, pero que fuentes de Aena explican que nunca se llegó a usar. Junto a ese armatoste de cemento, se observa una campa con las líneas de pintura aún visibles para organizar tanto autobuses como taxis. Cuando Aena aprobó el Plan Barcelona, el plan director de 1999 que organizaba las inversiones para ampliar El Prat, todas estas instalaciones se abandonaron.

Con el paso de los años, el sector se convirtió en un espacio de alta relevancia ambiental, tanto por la Zona de Especial Protección de las Aves (ZEPA) como por el hecho de ser Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) de la zona húmeda, ambos integrados en la Red Natura 2000. Esta figura de protección europea es, en teoría, una garantía absoluta de protección de los hábitats naturales y, precisamente, la mala gestión generalizada del delta llevó a la Comisión Europea a abrir un expediente de infracción. Hasta que no se cierre esta carpeta, Aeba no podrá tirar adelante su deseada ampliación del aeropuerto. Y para lograrlo, unos de los "deberes pendientes", desde hace ya más de 20 años, son la renaturalización de estos párkings pensados para taxis que jamás se llegaron a usar.

Edificio del restaurante que nunca se llegó a utilizar en la zona de los párkings de Can Sabadell, que se desmantelarán para renaturalizar el sector. / Jordi Otix

En la zona de las compensaciones

Las 7,5 hectáreas que ahora se están renaturalizando están precisamente en la parte donde el Govern y Aena quieren realizar las compensaciones que anunciaron tras el acuerdo de la ampliación. Estas consistirían en la compra por parte del gestor aeroportuario de hasta 270 hectáreas (multiplicando por 10 las 27 hectáreas afectadas por la prolongación hacia La Ricarda) y la creación de un "anillo verde" alrededor del aeropuerto de El Prat. De hecho, Can Sabadell está lo suficientemente lejos de las pistas del aeródromo barcelonés para que las aves que eventualmente pueblen ese espacio norte no condicionen la operativa de los aviones.

Las actuaciones que está llevando a cabo Aena desde 2024 se dividen en tres fases. La primera, que ya está completada, afecta a una superficie de 1,05 hectáreas y es la que hoy permite imaginar cómo será la zona en el futuro. La segunda, de 1,45 hectáreas, está parcialmente lista, confirman desde la empresa aeroportuaria. No son trabajos muy complejos, porque consisten en demoler los viales, desmontar las canalizaciones o la iluminación, eliminar la vegetación que no sea autóctona o situar a la denominada "cota natural" ese espacio. No obstante, durante cinco meses, entre el 1 marzo y el 31 julio, las obras se tienen que parar no amenazar a las aves en la época de cría.

2,96 millones de inversión

La tercera fase, la más extensa, afecta 5 hectáreas y aún no ha arrancado. No es la más urgente porque no está incluida en las medidas a afrontar que figuran en la carta de emplazamiento de la Comisión Europea. Pero sí son las más vistosas porque son las más cercanas al acceso al Remolar. Las vallas que cercaban los párquings siguen medio rotas, con el suelo lleno de escombros y plantas que revientan el pavimento. Aena, que arrancará las tareas en septiembre, calcula que a finales del 2027 estará todo acabado, aunque en aquel momento el siguiente Plan Director, el que ahora se acaba de licitar, ya tendrá más que definido el aeropuerto ampliado.