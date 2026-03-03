Aumenta un 9% las asistencias del turno de oficio a víctimas de violencia de género y machista en Barcelona

En 2025 se produjo un incremento del 9,06% en las asistencias del turno de oficio a víctimas de violencia de género y machista en Barcelona y otras poblaciones, como Badalona, L’Hospitalet de Llobregat, Igualada, El Prat de Llobregat y Santa Coloma de Gramenet, según los datos presentados este martes por el Col·legi de l’Advocacia de Barcelona. En 2025 se registraron 12.862 actuaciones de los abogados de oficio, mientras que en 2024 fueron 11.764 y el año anterior, en 2023, 9.375. Las previsiones apuntan a que esta tendencia al alza se perpetuará. Solo en enero de este año se realizaron 975. “Ponemos a la víctima en el centro”, ha asegurado la decana del Colegio de l'Advocacía de Barcelona, Cristina Vallejo.

La mayoría de las asistencias de los abogados de oficio (es obligatoria la presencia de un letrado durante la declaración policial de la víctima, independientemente de sus ingresos) son por violencia de género, con 9.956 casos. El resto, 2.896, corresponde a asuntos vinculados a la violencia machista. Estas 12.862 actuaciones sitúan la asistencia a las víctimas de violencia sexista en segunda posición en el ránking del servicio del turno de oficio, solo superada por la actuación en asuntos penales (87.944) y muy por encima de los casos civiles (10.445). De ahí la necesidad de reforzar día a día este servicio de asistencia a las afectadas por la violencia contra la mujer y concienciar a la sociedad. “La sensibilidad la hemos de trabajar desde la ESO. Dar un paso más con la Conselleria d’Educació para ver cómo podemos participar en la sensibilización contra la violencia machista, ya que estamos viendo cómo alumnos se pasan fotos inadecuadas unos a otros”, ha explicado Vallejo.

Los abogados del turno de oficio de violencia de género y machista, ha recordado la decana, pasan antes de ejercer por una formación especializada en la materia y deben contar con un mínimo de cinco años de experiencia. De los 2.787 abogados inscritos en el turno de oficio del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (1.504 hombres y 1.283 mujeres), 1.014 letrados (523 mujeres y 491 hombres) están registrados en el servicio de violencia de género. Esta área se ha demostrado esencial para la lucha contra la violencia contra la mujer, al dar asistencia, sobre todo, a personas sin recursos económicos desde el primer momento, desde su denuncia ante la policía. Pero la idea es ir avanzando; de ahí que desde el colegio profesional se reclame la creación de un fiscal especializado en agresiones sexuales.

Violencia contra la infancia

Además, el Col·legi de l’Advocacia de Barcelona creó el pasado mes de enero una sección especializada en violencia contra la infancia y la adolescencia, en consonancia con la entrada en vigor de los tribunales de instancia especializados en esta materia. A esta jurisdicción se derivan los casos en que la víctima es menor de edad y cuando la persona agresora es mayor de edad, pero no incluye los procedimientos relacionados con la violencia de género y machista. En el turno de oficio barcelonés se han contabilizado 45 peticiones de asistencia, de las que 15 eran de víctimas menores de edad y 30 de personas investigadas.

La radiografía de la mujer respecto al hombre en el mundo del derecho sigue siendo desigual. En España, solo el 28% de las mujeres están en posiciones directivas en despachos y únicamente un 24% son miembros de los consejos de administración de las firmas, a pesar de que el 70% de los estudiantes de Derecho son mujeres. “La brecha existe: tenemos pocas mujeres directivas”, ha aseverado Vallejo. La junta de gobierno del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona rompe esta tendencia: no solo cuenta con una decana, Cristina Vallejo, sino que hay nueve mujeres y siete hombres. Respecto a los colegiados, se ha alcanzado casi la paridad: 12.201 mujeres y 12.209 hombres. En cambio, entre los abogados ejercientes hay más hombres (9.169, 51,59%) que mujeres (8.161, 48,31%). La Comisión de Mujeres Abogadas del colegio profesional tiene marcados varios objetivos, entre ellos la actualización del estudio de igualdad en el sector legal y un ciclo de diálogos por la igualdad.