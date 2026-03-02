La R3 de Rodalies seguirá sin servicio entre Ripoll y Puigcerdà al menos hasta finales de abril

El tramo de Rodalies que más se ha visto perjudicado tras el accidente de Gelida es, con permiso del corte entre Riba-roja y Reus de la R15, es el trayecto de la R3 entre Ripoll y Puigcerdà y La Tour de Carol. Más de un mes después del accidente, que hizo aflorar cerca de un centenar de puntos negros en todo el entramado ferroviario catalán y ha obligado a aplicar otras tantas limitaciones temporales de velocidad, este tramo de unos 50 kilómetros permanece cerrado al tráfico ferroviario y así lo estará al menos hasta finales de abril.

Este calendario responde al hecho de que Adif ha decidido aprovechar para adelantar obras en dos túneles del tramo transpirenaico, el de Ribes de Freser y el de Toses, cosa que le llevará unas semanas de trabajo, según ha explicado la empresa a EL PERIÓDICO. Las actuaciones "se prevén acabar durante la primavera si las condiciones climatológicas y técnicas así lo permiten", detallan fuentes del ente público.

Territori trabaja con la previsión de que el tramo La Garriga-Ripoll de la R3 reabra la semana que viene

La versión de la empresa pública estatal encaja con la de la plataforma de usuarios Perquè No Ens Fotin el Tren, que hace pocos días aseguraba que el Departament de Territori les había señalado que la R3 reabriría el tramo La Garriga-Ripoll hacia la segunda semana de marzo pero que el resto de la línea hasta Puigcerdà estaría sin servicio todo marzo y abril por los trabajos en dos túneles.

Según la misma entidad, en un encuentro que habían tenido en noviembre, representantes de Adif aseguraron que las actuaciones que ahora adelantarán estaban previstas para 2027. A preguntas de este diario, fuentes de la operadora no confirman los plazos, aunque explican que han querido aprovechar al corte actual para realizar las actuaciones. "Tras las últimas inspecciones, Adif estaba programando una actuación de mantenimiento preventivo que se ha decidido adelantar para compatibilizarla con las obras que se están ejecutando en otros puntos de este tramo" relacionados con las incidencias que afloraron tras el accidente de Gelida, señalan.

El punto negro del túnel de Toses

Las obras se centran en el túnel de Ribes de Freser –de 83,9 metros– y en el túnel de Toses, que mide 3.940 metros, y tienen como objetivo "reparar las diferentes patologías estructurales detectadas en las inspecciones técnicas". En concreto, se limpiarán las superficies, se revestirán las paredes de hormigón, se impermeabilizará la infraestructura –algo vital en un tramo muy golpeado por la nieve durante el invierno– y se canalizarán filtraciones para mejorar el drenaje de los muros.

El túnel de Toses se reparó en 2020 y luego en 2024 se convocó un nuevo concurso, que quedó desierto

El túnel de Toses, que entró por primera vez en servicio en 1922, ha sido una piedra en el zapato para la R3 los últimos años. Tras un descarrilamiento en 2019, se estableció en este punto una limitación temporal de velocidad a 30 km/h. Un año más tarde, entre junio de 2020 y mayo de 2021, el túnel se cerró para proceder a una rehabilitación que tendría que haber levantado la restricción de velocidad y garantizar la seguridad del paso subterráneo.

Tal como demuestran las comunicaciones de Adif al respecto por aquel entonces, se destinaron a estos trabajos cerca de 10 millones de euros para restaurar el túnel. Sin embargo, poco tiempo después de acabar las obras, la limitación de velocidad volvió a instalarse, y ahí se ha mantenido hasta ahora.

De hecho, Adif licitó de nuevo en 2024 un proyecto de reparación del mismo túnel. En el mismo contrato, en el que cifraban la inversión necesaria en 499.926,22 euros, admitían que "las obras de emergencia" llevadas a cabo entre 2020 y 2021 no atendieron "todas las patologías detectadas, las cuales se pretenden atender en el presente contrato". El concurso, sin embargo, quedó desierto y la compañía sopesó entonces, tal como demuestra su 'Declaración sobre la red 2025', unir esta obra a la del túnel helicoidal de ese mismo tramo, que todavía sigue pendiente. Ahora la actuación en estos dos pasos soterrados aspira a solucionar por fin la problemática del túnel de Toses.