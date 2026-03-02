El 80% de la inversión en los desdoblamientos de la R3 hasta Vic se prevé para después de 2030

La ampliación del plan de Rodalies 2026-2030 presentada el pasado enero ha vuelto a suponer un mazazo para los usuarios de la R3: el grueso de la inversión para completar el desdoblamiento de la línea hasta Vic no llegará hasta después de 2030. En concreto, el 80% del dinero previsto para los tres tramos que todavía quedarán pendientes entre Montcada y Vic se ejecutará más allá de esa fecha.

Según el documento, hasta 2030 se destinarán 86,32 millones de euros a estas actuaciones. A partir de entonces, la inversión prevista se dispara hasta los 330 millones de euros. Aunque el nuevo plan amplía en 135 millones la dotación respecto al documento original de 2020, la mayor parte del esfuerzo económico queda aplazado a la próxima década.

Asociaciones y plataformas de usuarios denuncian que no se concreten más los plazos de actuación

Este calendario aleja cada vez más el horizonte de completar el desdoblamiento íntegro de la línea antes de 2035. Tras las obras actualmente en marcha -las del tramo Parets-La Garriga-, quedarán todavía 43 kilómetros de vía única entre Montcada y Vic. El objetivo inicial situaba el final de los trabajos en 2035, pero los retrasos acumulados y el ritmo administrativo hacen dudar ya de ese plazo.

Mapa que muestra el estado administrativo de los tramos de la R3

El tramo que más inversión concentrará antes de 2030 es el de Vic-Centelles, con 77,44 millones previstos hasta final de década y 72,60 después. En cambio, entre La Garriga y Centelles se consignan solo 5,25 millones antes de 2030 y 181,50 posteriormente. El caso más delicado es el de Montcada-Parets, con apenas 3,63 millones hasta 2030 frente a 76,23 millones más adelante.

Se trata, además, del tramo más complejo urbanísticamente, ya que la vía atraviesa el centro de varios municipios. En Montcada ya está en marcha el soterramiento de la R2, con una inversión cercana a los 1.000 millones de euros, lo que complica la integración de una segunda vía de la R3. La asociación Promoció del Transport Públic (PTP) propuso hace ya años utilizar parte del túnel de la C-17 para facilitar y acelerar los trabajos.

A estas actuaciones pendientes se suman los 57,43 millones previstos hasta 2030 para las obras ya en marcha entre Parets y La Garriga —que habrán supuesto un desembolso total de 189 millones— y la duplicación de vías en Vic.

"Dos años de retraso acumulado"

"El plan de Rodalies 2020-2030 preveía que el día que acabaran las obras actuales se empezara a ejecutar el siguiente tramo, pero de momento llevamos unos dos años de retraso acumulado", lamenta Arnau Comajoan, miembro de la PTP y portavoz de la CUP en Osona. El estudio informativo del tramo Vic-Centelles está aprobado provisionalmente desde junio de 2024, pero todavía debe superar la tramitación administrativa y redactarse el proyecto constructivo. "Entre que se licita la redacción y que se redacta, calculo que pasarán al menos dos años", apunta Comajoan, que da por prácticamente descartado que el desdoblamiento completo pueda culminar antes de 2030 como se preveía inicialmente.

"Llevamos dos años de retrasos acumulados en el tramo Vic - Centelles", denuncia Arnau Comajoan, de la asociación PTP

La ampliación del plan también ha supuesto un paso atrás en el subtramo entre Parets del Vallès y Mollet-Santa Rosa, de poco más de dos kilómetros. Se trata de un trazado que, al ser tan corto, puede ahorrarse algunos trámites burocráticos y, de hecho, ya tenía licitado un proyecto constructivo. Sin embargo, el nuevo plan de Rodalies ha unido esta actuación con el conjunto del tramo Montcada - Parets, lo que obliga ahora a redactar un nuevo estudio informativo. La decisión ha sido criticada por la mayoría de los grupos del Parlament, incluido el PSC.

El tramo Mollet-Parets ha dado un paso atrás y necesita ahora un nuevo estudio informativo

El retraso en el calendario llega además en un contexto especialmente delicado para los usuarios. Tras una primera interrupción parcial en 2023, el pasado octubre comenzó el corte más largo de la historia reciente de Rodalies. La línea quedó sin servició entre L'Hospitalet y La Garriga para completar el desdoblamiento en curso y acabar trabajos de remodelación en la estación de Montcada-Bifurcació. Si todo va bien, los trenes recuperarán en mayo el servicio entre L'Hospitalet y Mollet-Santa Rosa hasta que, en enero de 2027, pueda reabrir por completo el tramo hasta La Garriga. Antes, deberá haber reabierto también el tramo entre La Garriga y Puigcerdà, cerrado tras el accidente de Gelida, cuando se detectaron varios puntos críticos en los que Adif sigue trabajando. Para la reapertura se baraja la mitad de marzo para La Garriga-Ripoll y finales de abril para Ripoll-Puigcerdà.

Los pasajeros habituales de la R3 ya eran conscientes a finales de 2023 de que la década que se les venía encima no sería fácil. Empezaban los cortes para, tramo a tramo, ir desdoblando la línea. El sacrificio era grande, pero la necesidad lo justificaba: casi 60 kilómetros de vía única dejaban a merced de cualquier pequeña incidencia el funcionamiento entero de un corredor que, antes de la pandemia, utilizaban unas 30.000 personas cada día. Antes de que empezara el corte la cifra de usuarios ya había caído hasta las 21.000 personas. Tras esta fase de obras se habrán desdoblado 17 kilómetros, pero la mayor parte de la vía única seguirá pendiente durante años.

La opción de Torelló

"La parte buena es que todos los tramos tienen un estudio en marcha, pero se van acumulando retrasos en cada uno de ellos", resume Marc Janeras, portavoz de la plataforma Perquè No Ens Fotin el Tren. "Ponemos en valor que se hayan puesto números sobre la mesa después de años y décadas sin hacer nada, pero lo encontramos poco ambicioso".

Más allá incluso del horizonte de 2030, la ampliación del Pla de Rodalies nombra brevemente otra de las reclamaciones de los usuarios de la R3: situar la cabecera de la línea en Torelló. "Estaría muy bien alargar los servicios hasta allí porque daría mucha movilidad interna en la comarca", señala Janeras. "Aunque nos da cierto reparo pedir lo de Torelló si todavía no tenemos ni el desdoblamiento hasta Vic", admite. De momento, no hay inversión prevista para esta modificación.