Infraestructuras
Reabierta la C-28 tras permanecer seis días cortada por un desprendimiento entre el port de la Bonaigua y Baqueira
Un tramo de escollera de unos 60 metros de longitud cedió y ocupó la calzada, lo que obligó a cerrar la vía desde el miércoles por la noche
La carretera C-28 ha quedado reabierta este lunes hacia las siete de la tarde después de haber permanecido cerrada desde la noche del pasado miércoles a causa de un desprendimiento registrado entre Baqueira y el port de la Bonaigua.
Según ha informado el Departament de Territori, una vez resuelta la incidencia, todas las carreteras del Parque de Conservación de Esterri d’Àneu, que dependende de la Generalitat, se encuentran abiertas al tráfico.
Un muro de 60 metros sobre la calzada
El miércoles por la noche, un tramo de muro de aproximadamente 60 metros de largo y 8 metros de altura se desplomó sobre la carretera y obligó a cortar completamente la vía. El derrumbe invadió la calzada y dejó incomunicado este eje viario de montaña durante casi una semana, hasta que los trabajos de retirada del material y aseguramiento de la zona han permitido restablecer la circulación.
