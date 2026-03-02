'Preparados para el futuro': Telefónica presenta el futuro con una vanguardista propuesta

Telefónica acude una edición más al Mobile World Congress (MWC), que se celebrará en Barcelona entre el 2 y el 5 de marzo de 2026, bajo el lema ‘Preparados para el futuro’ (‘Ready for Next’), en su apuesta por convertirse en la mejor vía de acceso de los ciudadanos a las tecnologías digitales gracias a tener la mejor red para llegar a la tecnología más innovadora.

Esta ambición estará presente en el stand de Telefónica. El espacio contará con un Ágora en el que se podrán seguir las distintas sesiones junto a una zona de exhibiciones con tres demos centradas en las utilidades que ofrecen la computación cuántica, el IoT, la Inteligencia Artificial, el Network Slicing, la conectividad por satélite, el Fog Computing, los drones, los robots y las altas capacidades de su red 5G.

Marc Murtra, presidente de Telefónica, participará el 2 de marzo en una mesa de debate organizada por la GSMA bajo el título ‘What Does Strategic Tech Sovereignty Mean for Europe?’. La sesión se podrá seguir en directo desde el stand de Telefónica.

Diseño para liderar el futuro

El stand de Telefónica, con una superficie de 951 m2 (510 dedicados a exhibición) representa su visión por desarrollar las capacidades tecnológicas como palanca para liderar la digitalización. Su diseño transmite dinamismo, evolución y conexión con un futuro lleno de oportunidades, en el que la compañía refuerza su liderazgo tecnológico y su capacidad de innovación con el objetivo de ofrecer más y mejores servicios para el cliente. El diseño circular simboliza apertura, continuidad y conexión.

Un año más, la sostenibilidad es parte esencial del proyecto. El stand será auditado bajo criterios de economía circular y eficiencia energética, integrando materiales reutilizables. No se trata solo de reducir el impacto, sino de demostrar que la innovación responsable es el único camino posible.

Experiencias tecnológicas

El stand de Telefónica exhibirá tres grandes zonas de demostraciones que unen distintos casos de uso que ponen en valor, junto a las tecnologías más innovadoras, las altas capacidades de la red 5G de la compañía. Un espacio centrado en las utilidades que ofrecen la computación cuántica, el IoT, la Inteligencia Artificial, Network Slicing, la conectividad por satélite, el Fog Computing, los drones y los robots.

Por primera vez, las demos dispondrán de un código QR especialmente diseñado para mejorar la experiencia de las personas con discapacidad visual. Gracias a un programa desarrollado por Telefónica, la audioguía estará disponible en español o inglés y ofrecerá una descripción detallada de cada solución.

‘Mission-Critical Dome’ es la experiencia que Telefónica llevará a cabo en diversos puntos de Barcelona para mostrar en el MWC 2026 la importancia de la tecnología de origen dual en la gestión de las catástrofes naturales. La experiencia recrea una situación de emergencia que permitirá reestablecer la conectividad en las zonas afectadas, manteniendo una comunicación constante entre un puesto de mando y control unificado y los equipos de rescate, asistencia y auxilio médico. El objetivo es demostrar que las tecnologías habilitadas por el 5G -como son la conectividad por satélite, el Fog Computing, el Network Slicing, la IA, drones y robots-, y que están enmarcadas en una solución de ‘Burbuja Táctica 5G’, son completamente diferenciales para manejar un escenario de crisis, tanto a nivel estratégico como operacional y táctico.

La demo ‘Titan Connect’ mostrará cómo un conjunto de soluciones tecnológicas puede mantener la conectividad de una empresa, garantizando la continuidad del negocio ante cualquier imprevisto, mientras ayudan a desplegar nuevos servicios digitales. La compañía desplegará en su stand un caso de uso en un entorno de alta demanda de tráfico en la red, como puede ser una competición deportiva. En este contexto, se recreará una situación de urgencia médica para que los responsables de emergencias puedan activar los protocolos que lleven al paciente lo antes posible al hospital sin que se interrumpa la conectividad en ningún momento. Esto es posible porque Telefónica pone a disposición de las empresas un conjunto único de tecnologías propias y capacidades de última generación, como el 5G SA, la fibra, la conexión satelital, el cloud, la ciberseguridad, la observabilidad, automatización, y una gestión segura, que evitan una interrupción en las comunicaciones y refuerzan la conectividad.

Por último, la demo ‘Quantum Telco’ reflejará el compromiso de Telefónica en poner las tecnologías cuánticas al servicio de las empresas de una manera práctica y aplicada a las necesidades de su día a día. La compañía mostrará sus tres líneas de actividad en cuántica con demostradores y el hardware que se emplea en servicios comerciales. La computación cuántica aplicada se podrá ver funcionando con casos de uso reales desarrollados en colaboración con clientes, que se ejecutan sobre ordenadores cuánticos de puertas o sobre el hardware Digital Annealers, como la optimización logística con Würth o la investigación de fármacos contra el cáncer en colaboración con Vithas y la Universidad Francisco de Vitoria, además de la optimización y diseño de las redes de Telefónica.

Ágora, anillo 360º que une innovación y conocimiento

El corazón escénico y tecnológico del stand lo forma un anillo LED 360º, de 15 metros de diámetro, suspendido y visible desde cualquier perspectiva, cuyo centro acogerá el Ágora de Telefónica. Esta estructura no es solo una pantalla: es un dispositivo narrativo que modula la atmósfera y convierte cada intervención en una puesta en escena única. El Ágora funciona como un espacio vivo, diseñado para que el conocimiento y la innovación se encuentren con las personas a través de ponencias y experiencias inmersivas.

El espacio incorpora además experiencias sensoriales como ‘The Beat’, que transforma el stand en un manifiesto escénico de marca, y ‘The Code’, un sistema de medición emocional que convierte la interacción del público en arte digital. Por ello, el stand de la compañía cobrará vida cada día con un espectáculo inmersivo lleno de ritmo, color y movimiento.

El Ágora funciona como un espacio vivo en el que se podrán seguir en directo, por todos los asistentes al MWC, y online, 24 sesiones impartidas por más de 60 directivos y expertos. Un anillo donde ponentes y visitantes se unirán para debatir y conocer las innovaciones tecnológicas, las soluciones y los casos de éxito que Telefónica pone al servicio de clientes, empresas y sociedad.

Un año más, en los paneles y debates que organizan GSMA, MWC y 4YFN, participarán más de 25 directivos, expertos y técnicos de Telefónica.

Novedades en el Movistar Centre de Barcelona

Movistar Centre de Plaza Catalunya reorganizará su espacio, con motivo del comienzo de la celebración del Mobile World Congress (MWC), para ofrecer a los visitantes una nueva superficie dedicada a la exposición de las últimas novedades tecnológicas. El objetivo es que cualquier persona pueda acercarse al centro de Barcelona y descubrir, en un único punto, las principales novedades de las marcas tecnológicas que participan en el congreso mundial de telefonía.

La planta 0 del espacio se convertirá en un gran showroom, organizado por áreas y fabricantes, donde los visitantes del espacio podrán ver y probar dispositivos de movilidad, entretenimiento, hogar conectado y tecnología para el bienestar. Marcas como Samsung, Xiaomi y OPPO presentarán en este espacio sus últimas novedades, coincidiendo con su lanzamiento en el Mobile World Congress.

Wayra: Punto de encuentro con las startups Telefónica estará presente también en la próxima edición de 4YFN de la mano de Wayra, un evento dedicado al emprendimiento que tendrá lugar en el contexto del MWC. Coincidiendo con la celebración de su 15 aniversario, Wayra llega a Barcelona en el inicio de una nueva fase en la que refuerza su papel como corporate venture capital del Grupo Telefónica. Con el lema ‘La inversión es solo el comienzo. El objetivo es crecer juntos’, Wayra acude a 4YFN junto con un total de 26 startups y con el objetivo de identificar, invertir y llevar al negocio de Telefónica las soluciones más innovadoras del ecosistema emprendedor. La estrategia inversora de Wayra se centra en las tecnologías con capacidad real para integrarse en las operaciones y generar nuevas oportunidades de negocio para Telefónica. También continuará impulsando sus servicios de innovación abierta para corporaciones e instituciones, diseñando y ejecutando programas que conectan a las organizaciones con las startups más relevantes. Desde su stand en 4YFN, y junto con un total de 26 startups procedentes de España, Alemania, Reino Unido y Brasil, y programas adicionales desarrollados con distintos partners, Wayra dará visibilidad a su portfolio internacional y al impacto real de la innovación abierta. Además, el equipo de Wayra intervendrá en diversos paneles y sesiones para compartir su visión sobre las tecnologías que están definiendo el futuro del sector. Es el caso de la inteligencia artificial, la ciberseguridad y las redes avanzadas de conectividad. Wayra cumple 15 años tras haber invertido en más de 1.200 startups gracias a una inversión acumulada de más de 260 millones de euros. Actualmente cuenta con un portfolio de 520 startups activas, de las que más de 200 colaboran ahora con el Grupo y generan una facturación superior a los 700 millones de euros.