La portada de EL PERIÓDICO del 3 de marzo de 2026

Esta es la portada de EL PERIÓDICO DE CATALUNYA correspondiente al 3 de marzo de 2026.
La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge también todos los números de EL PERIÓDICO editados desde su nacimiento, el 26 de octubre de 1978. El rotativo se publica en doble versión, castellano y catalán, desde el 28 de octubre de 1997, una apuesta editorial en la que fue pionero. El diario fue también el primer medio de España con presencia en internet, con un servicio digital que puso en marcha el 7 de noviembre de 1994.
- Zygmunt Bauman lo vio venir: el trabajo ya no garantiza una vida a salvo de la pobreza
- Eclipse lunar y luna de sangre 2026, los dos fenómenos astronómicos que llegan este 3 de marzo
- Las heridas afectan hasta al 50% de los ingresados en hospitales españoles: 'Es un problema preocupante
- Presentarse a oposiciones pasados los 50: 'No quiero volver a ser despedida de un trabajo basura
- Evacuado un tren con 50 pasajeros tras quedar parado entre Portbou y Figueres
- La AEMET anuncia la llegada de la borrasca Regina, que dejará temporales marítimos y fuertes rachas de viento en varias zonas de España
- Marta Lafuente, paciente con diabetes: 'Estuvieron a un paso de amputarme los dedos del pie
- Una particular factura 180.000 euros a la Generalitat por llevar muestras de sangre del ICO en coche
La Puigvert lanza el primer programa clínico de telecirugía robótica de Europa: el paciente, en Canarias y el cirujano, en Barcelona
Fundación IDIS impulsa un plan común de IA para el sector sanitario
