La portada de EL PERIÓDICO del 2 de marzo de 2026

La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge también todos los números de EL PERIÓDICO editados desde su nacimiento, el 26 de octubre de 1978. El rotativo se publica en doble versión, castellano y catalán, desde el 28 de octubre de 1997, una apuesta editorial en la que fue pionero. El diario fue también el primer medio de España con presencia en internet, con un servicio digital que puso en marcha el 7 de noviembre de 1994.
- Zygmunt Bauman lo vio venir: el trabajo ya no garantiza una vida a salvo de la pobreza
- Catalunya completa la integración tarifaria del transporte: el título único de bus y tren llega a todo Girona y Terres de l'Ebre
- Bellvitge lidera el primer programa español para investigar y atender enfermedades raras
- Solo quedan una decena de jabalíes vivos en la zona cero: el operativo se centra ahora en Collserola
- Presentarse a oposiciones pasados los 50: 'No quiero volver a ser despedida de un trabajo basura
- Marta Boix, profesora de una escuela de Barcelona: 'Los maestros no rechazamos los cambios, pero necesitamos condiciones reales para hacerlo bien
- Reserva un viaje de 2.000 euros sin tener vacaciones aprobadas y acaba despedida: el Supremo avala a la empresa
- Un cocinero, un camarero y un trineo de los grandes: así fue el rocambolesco robo de la caja fuerte de Núria
