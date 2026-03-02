Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
MWC 2026Guerra IránTrumpGanadores GoyaBorrascaTráficoBarçaRopa usadaJuan del ValCambio de horaEncuesta elecciones Andalucía
instagramlinkedin

Primera plana de la edición impresa

La portada de EL PERIÓDICO del 2 de marzo de 2026

La portada de EL PERIÓDICO del 2 de marzo de 2026

La portada de EL PERIÓDICO del 2 de marzo de 2026 / 5

El Periódico

El Periódico

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Esta es la portada de EL PERIÓDICO DE CATALUNYA correspondiente al 2 de marzo de 2026.

La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge también todos los números de EL PERIÓDICO editados desde su nacimiento, el 26 de octubre de 1978. El rotativo se publica en doble versión, castellano y catalán, desde el 28 de octubre de 1997, una apuesta editorial en la que fue pionero. El diario fue también el primer medio de España con presencia en internet, con un servicio digital que puso en marcha el 7 de noviembre de 1994.

La portada de EL PERIÓDICO del 2 de marzo de 2026

La portada de EL PERIÓDICO del 2 de marzo de 2026

La portada de EL PERIÓDICO del 2 de marzo de 2026

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Zygmunt Bauman lo vio venir: el trabajo ya no garantiza una vida a salvo de la pobreza
  2. Catalunya completa la integración tarifaria del transporte: el título único de bus y tren llega a todo Girona y Terres de l'Ebre
  3. Bellvitge lidera el primer programa español para investigar y atender enfermedades raras
  4. Solo quedan una decena de jabalíes vivos en la zona cero: el operativo se centra ahora en Collserola
  5. Presentarse a oposiciones pasados los 50: 'No quiero volver a ser despedida de un trabajo basura
  6. Marta Boix, profesora de una escuela de Barcelona: 'Los maestros no rechazamos los cambios, pero necesitamos condiciones reales para hacerlo bien
  7. Reserva un viaje de 2.000 euros sin tener vacaciones aprobadas y acaba despedida: el Supremo avala a la empresa
  8. Un cocinero, un camarero y un trineo de los grandes: así fue el rocambolesco robo de la caja fuerte de Núria

'Preparados para el futuro': Telefónica presenta el futuro con una vanguardista propuesta

'Preparados para el futuro': Telefónica presenta el futuro con una vanguardista propuesta

La portada de EL PERIÓDICO del 2 de marzo de 2026

La portada de EL PERIÓDICO del 2 de marzo de 2026

Ya es posible extraer ADN humano del aire: riesgo de una vigilancia masiva

Ya es posible extraer ADN humano del aire: riesgo de una vigilancia masiva

Choque aparatoso en la AP-7: dos vehículos volcados provocan colas de hasta 3 kilómetros en Girona

Choque aparatoso en la AP-7: dos vehículos volcados provocan colas de hasta 3 kilómetros en Girona

Los jóvenes nacidos en el extranjero llegan por primera vez al 50% en Barcelona

Los jóvenes nacidos en el extranjero llegan por primera vez al 50% en Barcelona

Detenido un hombre por intentar raptar a una menor en un mercadillo de Málaga

Detenido un hombre por intentar raptar a una menor en un mercadillo de Málaga

Luna llena marzo: todo lo que debes saber del próximo espectáculo en el cielo

Luna llena marzo: todo lo que debes saber del próximo espectáculo en el cielo

De pinganillos ocultos para copiar a suplantación de identidad: las 'trampas' para sacarse el carnet de conducir

De pinganillos ocultos para copiar a suplantación de identidad: las 'trampas' para sacarse el carnet de conducir