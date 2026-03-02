Parlon defiende que los nuevos presupuestos permitirán aumentar el número de Mossos en toda Catalunya

Los nuevos presupuestos presentados por el Govern permitirán incrementar la ratio de Mossos d'Esquadra de las 4,69 por cada 1.000 habitantes actual a una media de 5,08. Así lo ha explicado la consellera d'Interior, Núria Parlon, en su comparecencia parlamentaria para presentar las cuentas previstas para el próximo año de su Departament. En concreto, está prevista la convocatoria de 1.587 nuevas plazas de Mossos d'Esquadra dentro del plan específico de llegar a los 25.000 efectivos en 2030.

Parlon ha recordado que este aumento de plantilla se hace teniendo en cuenta el "relevo generacional" por las jubilaciones que habrá dentro del cuerpo así como la segunda actividad que piden algunos agentes. Por eso considera que se trata de un "segundo despliegue" de los Mossos y añade que se debe hacer con más presencia en "todo el territorio" y reforzando la seguridad ciudadana, unidades especializadas, la investigación, "tanto la básica como la avanzada", así como la atención y protección de las víctimas.

La consellera ha señalado que junto al aumento de la plantilla el plan estratégico de Mossos también tiene en cuenta un crecimiento y renovación del parque móvil, con un 25% más en cinco años, junto con más inversiones en infraestructuras para garantizar que se trabaje en condiciones. Los Mossos tienen 112 edificios, principalmente comisarías, y se proyectan 15 sedes policiales más en el plan estratégico, de las que ocho ya han sido aprobadas por Interior.

En concreto, se han previsto 39 millones para la renovación y ampliación de 487 vehículos para Mossos, 106 vehículos ligeros y 5 pesados para Bomberos y 245 para Rurales. Además, se incluyen 17 millones para obras en comisarías, como la nueva de Mollerussa (7 millones), la rehabilitación integral de la de Sant Martí de Barcelona y otras 10 infraestructuras policiales. Además, Parlon recuerda que también se adquiere más material como los 17.000 chalecos antibalas previstos hasta 2030.

En su intervención, la consellera también ha remarcado que los nuevos presupuestos permitirán más coordinación con las policías locales y con los ayuntamientos, así como establecer acuerdos para ubicar instalaciones de seguridad pasiva como la videovigilancia para lecturas de matrículas en algunas localidades. Parlon también ha extendido esta colaboración con los municipios al ámbito de la protección civil ya que se quiere "acompañar" a estos ayuntamientos en la elaboración, gestión e implantación de estos planes de emergencia.

Además, Parlon ha recordado que los presupuestos permitirán establecer algunos proyectos como el gemelo digital para simular intervenciones en materia de tráfico en el área metropolitana que prepara el Servei Català de Trànsit para mejorar la prevención de la gestión en la circulación de vehículos. También se quiere reforzar la formación del Institut de Seguretat Pública de Catalunya tanto para los nuevos alumnos como la que se hace continuada para los efectivos de los cuerpos de seguridad y emergencia.