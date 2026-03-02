Los Mossos refuerzan la seguridad interna y externa del Mobile World Congress por la guerra de Irán

El ataque "preventivo" de Israel y Estados Unidos contra Irán el pasado sábado y la respuesta inmediata de este país bombardeando bases americanas en Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Bahréin y Kuwait ha tenido su impacto en el Mobile World Congress 2026 que se celebra en Barcelona. A pocas horas de iniciarse el congreso este lunes, y en el marco del nuevo contexto bélico internacional, los Mossos d'Esquadra han reforzado el plan de seguridad inicialmente previsto.

Los Mossos han previsto un doble dispositivo, interno y externo, cada uno con un mando definido que debe garantizar la seguridad de los asistentes. En concreto, por un lado, los agentes están dentro de la feria para la correcta celebración de las charlas, exposiciones y demostraciones previstas en el MWC además de la presencia fuera para hacer vigilancias en el perímetro, así como patrullas en las rutas de acceso a Fira de Barcelona. También se refuerza la presencia de Mossos en los recorridos de las autoridades por el congreso.

Este plan inicial contaba con unos 2.000 efectivos policiales pero la guerra de Irán ha hecho aumentar -unos 500 aproximadamente- la presencia de agentes en la zona. En este sentido, fuentes policiales señalan que dentro de la feria hay compañías con capital norteamericano e israelí, además de destacar el "impacto" que tendría a nivel mundial un ataque a las instalaciones del MWC.

Para prevenir cualquier acción terrorista, los Mossos han reforzado los tres perímetros de acceso al MWC con la presencia de furgonetas de Orden Público, como la Brigada Móvil, y algunos de los agentes van con armas largas para "neutralizar de forma inmediata" cualquier ataque terrorista que ocurra en la entrada.

También hay patrullas por todo el recinto y unas dependencias policiales dentro en los que los asistentes pueden acudir en caso de cualquier incidencia. El refuerzo también se ha notado en el perímetro exterior al congreso con efectivos de seguridad ciudadana que patrullan por los aledaños asi como la presencia de policiales uniformados y de paisano.

Imagen de agentes en el MWC 2026 / Mossos

Los agentes tenían previsto dedicarse a controlar posibles delitos que se cometieran en el MWC, principalmente hurtos y robos, así como concentraciones o manifestaciones. Ahora además deben tener en cuenta cualquier amenaza externa relacionada con el conflicto en Oriente Medio, por lo que están en coordinación con las unidades de Información. También están presentes en el evento efectivos de los grupos especializados de Mossos como los de Intervención (GEI), TEDAX NRBQ y las unidades Canina, Subsuelo y aérea con drones.

Fuentes policiales remarcan que la seguridad de los asistentes al evento empieza con su llegada al aeropuerto y sigue con sus desplazamientos hacia Barcelona y hasta el MWC los días que dura este acontecimiento. Por eso, en el ámbito de la movilidad, se quiere garantizar "una circulación ordenada y segura" con patrullas en la red de transporte público ferroviario y de autobuses que llegan hasta el edificio de Fira en L'Hospitalet de Llobregat.

También hay patrullas de Mossos dando vueltas por el polígono industrial y existe coordinación con otras fuerzas policiales y de emergencia por si se debe dar una respuesta rápida ante cualquier incidente.

Noticias relacionadas

Desde el MWC se reconoció hace unos días que el cierre del espacio aéreo en Oriente Medio a raíz de la ofensiva de Estados Unidos e Israel en Irán puede afectar a un pequeño número de asistentes.