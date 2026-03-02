Manel Martínez Cid, desde Abu Dabi: "Un poco de inquietud hay, pero no miedo. No tenemos ninguna intención de irnos"

Manel Martínez Cid es un físico e ingeniero nuclear que nació en Figueres. Vive en Abu Dabi con su mujer, Natalia Kohon, y su hijo Gael, y trabaja desde hace nueve años en la capital de los Emiratos Árabes Unidos como ingeniero principal de gestión del riesgo nuclear de la Nawah Energy Company, en el complejo Barakah, la primera central que puso en marcha un país árabe.

Manel Martínez explica al Diari de Girona, del grupo Prensa Ibérica, que, después del ataque de Irán, toda la familia se encuentra bien. Para ellos es la primera vez que viven una cosa así, puesto que, como recuerda, el verano pasado Irán solo atacó en Qatar. Explica que a lo largo de este pasado domingo, "de vez en cuando sentíamos y vemos al cielo explosiones, la mayoría por drones o misiles interceptados". El de Figueres asegura que, a pesar de todo, hacen una vida "relativamente normal" a pesar de que "con precauciones de minimizar el tiempo al exterior y cerca de las ventanas". Esto es así, añade, "no por riesgo de bombas, sino por fragmentos de misiles o drones interceptados". Según las noticias que les han llegado, este domingo ya se habían registrado tres muertos y unos cincuenta heridos.

Por otro lado, entre las medidas que ha establecido el gobierno de Abu Dabi, que ya cerró el espacio aéreo sábado ante los ataques de Irán, hay el de hacer tres días con escuela y trabajo a distancia. Respecto a su trabajo a la planta nuclear, comenta que están en alerta, puesto que se trata "de una instalación sensible". Añade que, de entrada, "no parece que sea un objetivo, pero se ha intensificado la coordinación y los equipos de respuesta. Como siempre que hay conflicto en la región, a pesar de que ahora sea en el mismo país".

Martínez Cid confesa que, ante esta situación, sienten "un poco de inquietud, pero no miedo", y que no tienen "ninguna intención de marchar, confiando que de aquí a pocos días se acabe". Por ahora, la familia, está "siguiendo las indicaciones y la evolución en los medios oficiales". El de Figueres añade que el último mensaje de alerta lo recibieron hace 24 horas. La embajada española se puso en contacto con ellos el sábado 28 de febrero a través de mensajes enviados al móvil explicando que están realizando un seguimiento constante de la situación. "El espacio aéreo de los Emiratos se encuentra temporalmente cerrado. En este momento no hay información sobre cuándo se podrá reabrir".

Se da la circunstancia que los padres de Manel Martínez Cid tienen billetes comprados para volar al país de aquí a dos semanas. La voluntad, de momento, es mantener el viaje si es posible volar.