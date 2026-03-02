La Fundación Bofill denuncia que la mitad de jóvenes de familias pobres no acceden a becas para estudios postobligatorios

Aproximadamente la mitad de los jóvenes en situación de pobreza se quedan sin acceso a becas para estudios postobligatorios. De los más de 82.000 jóvenes de entre 16 y 18 años de familias con pocos recursos, apenas 41.500 recibieron algún tipo de ayuda durante el curso 2024-25. Así lo denuncia un informe de la Fundación Bofill presentado este jueves en Barcelona, que señala que esta falta de apoyo económico lastra la lucha contra el abandono escolar temprano. De hecho, los datos confirman que el abandono escolar entre el alumnado con menos ingresos es siete veces superior al de las familias más ricas (un 25,3% frente a un 3,8%), una realidad que, según insisten desde la Bofill, las becas podrían ayudar a mitigar al reducir el "coste de oportunidad" de seguir estudiando.

Desde el 1 de enero del 2026 la Generalitat tiene transferidas las competencias para gestionar las becas para estudiar en la etapa postobligatoria y decidir los importes y criterios de acceso

La fundación subraya que la inversión en becas para los mayores de 16 años en Catalunya ha sido "históricamente residual", representando solo el 1% del presupuesto de Educación, una cifra notablemente inferior a la media estatal (1,7%) y a la de otras comunidades como Andalucía o Madrid, y añaden que es un buen momento para cambiar las cosas, teniendo en cuenta que el 1 de enero de 2026 se hizo efectivo el traspaso de competencias de gestión de becas del Estado a la Generalitat.

"Oportunidad única"

Este cambio ofrece -insisten desde la fundación- una "oportunidad única" para que el Govern diseñe una política propia que se ajuste "al coste de la vida real en Catalunya" y simplifique la burocracia para evitar el fenómeno del 'Non-Take-Up', donde muchas familias con derecho a la ayuda no la solicitan por desconocimiento o trabas administrativas.

Ante este contexto, la entidad propone el modelo 'Beca + Secundària', con el objetivo de que esté plenamente implementado para el año 2028. Esta iniciativa, explican, busca garantizar que todo estudiante de Bachillerato, Ciclos de Grado Medio o programas PFI que viva en la pobreza reciba una beca.

Necesidad de elevar los importes

La propuesta sugiere elevar los importes de forma significativa: 4.000 euros anuales para el primer umbral de renta y 3.000 euros para el segundo, lo que supone un incremento de entre 1.000 y 2.000 euros respecto al modelo estatal anterior. Para hacer esto posible, el informe estima que la conselleria de Educació i Formació Professional (FP) debería invertir 134 millones de euros adicionales sobre los fondos que ya recibe del ministerio. El plan persigue que la protección económica comience antes, concretamente en 4º de ESO, que es cuando se producen los mayores picos de abandono escolar.

Además, se propone vincular estas ayudas a programas de orientación académica y aumentar los importes hasta los 8.000 euros anuales para aquellos jóvenes en situación de pobreza severa para asegurar que ningún joven se vea forzado a dejar los estudios por falta de recursos.