Esperanza Montes, periodista atrapada en Omán por los bombardeos a Irán: hay "muy pocos vuelos y no hay garantías de que despeguen"

La periodista asturiana Esperanza Montes, que se encuentra atrapada en Omán desde hace dos días al ser desviado su vuelo por los ataques en Irán y la zona de Oriente Medio, sigue a la espera de poder volver a casa y sin noticias de cuándo podrá ser.

"La incertidumbre es total", ha reconocido Montes este lunes en declaraciones a Europa Press. "Estamos atendidos y en un sitio seguro", ha señalado desde el hotel en el que fue alojada junto a otro grupo de asturianos con los que había viajado, y el resto de pasajeros del avión desviado.

"Nos ha tratado muy bien y nos ha realojado en un hotel", ha destacado sobre la compañía aérea, Qatar Airways, de la que están pendientes de que les dé información sobre cuándo podrán volar. Ha incidido, en este sentido, en que están seguros porque les han dicho que Omán es zona "neutral".

Ha comentado, también, que si bien habían programado un vuelo para las 20.00 horas de este día, finalmente se ha cancelado, por lo que siguen pendientes de la actualización de información que hace la aerolínea a las 9.00 horas cada día.

Montes ha apuntado que la sensación que tienen es que hasta que no haya algo que indique un cese de los ataques será difícil que se reanuden los vuelos comerciales.

Dentro de la incertidumbre que eso supone, la periodista, junto a los asturianos que viajaban con ella, han incluso mirado otras opciones, al margen de Qatar Airways, vía Egipto o Etiopía, pero ha remarcado que hay "muy pocos vuelos y no hay garantías de que despeguen".

"Informaciones contradictorias"

Ha avanzado, asimismo, que se desplazarán al aeropuerto para poder comprobar la situación, ya que las informaciones que les están llegando son "contradictorias".

Sí que, a través de un contacto con una agencia de viajes local, les han indicado que en el aeropuerto de Omán no estaban ni aterrizando ni despegando vuelos, aunque ellos mismos han podido ver desde el hotel alguno. "Parece que algo de movimiento hay", ha señalado.

Ha agregado que, no obstante, van a ir al aeropuerto ya que el avión en el que viajaban sigue en la pista con sus maletas facturadas en la bodega, para ver si pueden recuperarlas o al menos acceder a ellas para coger algunos enseres que necesitan.

200 españoles en Omán

Al margen de la compañía aérea, de la embajada también se han puesto en contacto con ellos. Les han comentado que hay unos 200 españoles en Omán, aunque Montes desconoce si son todo turistas atrapados en el país o algunos viven allí, y les ha indicado que los tienen "totalmente controlados".

Montes había volado el pasado día 14 a Indonesia en un viaje organizado de surf. Fue en el vuelo de regreso cuando los bombardeos a Irán obligaron a cerrar el espacio aéreo de la zona y desviaron el avión en el que iban a Omán, donde aún permanecen.

Su vuelo, de la compañía Qatar Airways, salió el pasado viernes de Kuala Lumpur (Malasia) con destino a Madrid, a donde estaba previsto que llegaran el sábado por la noche, con una escala previa en Doha (Catar) de dos horas y media. Ya a falta de una hora y media para aterrizar en Doha fue cuando desviaron el vuelo a Omán, donde aún permanecen desde el pasado sábado.