Casi 70 organizaciones de Escuela Laica piden que la religión sea asignatura extraescolar

Casi 70 organizaciones de la plataforma Escuela Laica han instado al Gobierno a que revise los acuerdos de Educación con la Santa Sede de 1979 y a que la asignatura de religión, sea católica o no, se convierta en extraescolar y se imparta fuera del horario lectivo, informa Efe. Actualmente, religión se imparte en horario lectivo, pero no cuenta para nota.

Escuela Laica ha presentado este lunes su campaña unitaria 'Por una escuela pública y laica. Religión fuera de la escuela' y ha denunciado que mientras las matriculaciones en religión han disminuido en 600.000 alumnos y alumnas desde el curso 2013-2014 al curso 2022-2023, el profesorado ha aumentado en un 43%.

Los últimos datos procedentes de la Memoria anual de actividades de la Iglesia católica señalan que en el curso 2013-2014 había 3,5 millones de alumnos matriculados en religión en todas las etapas y en todo tipo de centros en España y 25.000 profesores. Diez años después las matriculaciones han bajado a 2,9 millones y el profesorado ha subido hasta los 36.000.

"¿A qué se dedica el profesorado de religión entonces?", se pregunta el coordinador de Escuela Laica y coportavoz del sindicato STEM, Sergio López, que alude a que hay mucho profesorado de religión que lleva a cabo funciones de coordinación de bibliotecas, o incluso de tutorías y jefaturas de departamento.

Funciones que son legales pero que critican porque "al final es un profesorado confesional que interviene con todos los alumnos".

En este sentido, la plataforma ha pedido al Gobierno de coalición, y en particular al PSOE, que en la visita del papa León XIV en junio a España se revise el concordato con el Vaticano. Recuerdan que el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, abogó por ello en un acto de campaña en el marco de la ponencia marco del 41 Congreso socialista de 2024.

"Queremos que no sea un brindis al sol", ha pedido Ramón Carrillo, coportavoz del sindicato STEM, mientras otros dirigentes sindicales de CCOO y de la Confederación Intersindical han recalcado que los Acuerdos con la Santa Sede son de la época franquista y que la escuela debe ser un espacio libre de dogma.

Durante la presentación de este informe han apelado a la libertad de conciencia y a la obligación de cumplir con la LOMLOE, donde se señala una hora lectiva de la asignatura de religión o alternativa y sin embargo en comunidades como Madrid o Andalucía son dos.

Religión, fuera del horario lectivo

La proposición no de ley que registrarán Sumar y Compromís pide aprobar urgentemente un decreto para que a partir del curso que viene la asignatura de religión se imparta fuera del horario lectivo en todas las etapas educativas y tanto en centros públicos como concertados.

También, regular el ejercicio docente del profesorado de religión para que su actividad se limite a la impartición de la asignatura, sin participación en otras tareas y elaborar un Libro Blanco sobre laicidad en el sistema educativo, que analice el grado de confesionalidad de la enseñanza y su impacto.

El sindicato STES-Intersindical denuncia que hay institutos públicos en Madrid, como el 'Isabel la Católica', o en Toledo, como 'El Greco', que mantienen capillas en sus centros.

En 2022-2023 el alumnado de centros públicos matriculado en actividades alternativas a la religión era del 46,3 % en Primaria, del 51,5 % en la ESO y del 72 % en Bachillerato, mientras que en centros concertados las cifras bajaban al 16 %, 17 % y 50,6 % en cada etapa, respectivamente.

En los centros privados el alumnado que no cursa religión ronda entre el 40 % y el 48 %.

Sin religión, más horas para refuerzos

Escuela Laica señala que si la asignatura de religión se convierte en extraescolar, no sería necesaria tampoco la asignatura alternativa y todo el alumnado podría tener una hora o dos lectivas más para reforzar matemáticas, lengua o dedicarlas a estudiantes con necesidades educativas especiales.

"Hay que dejar de financiar con dinero público el adoctrinamiento religioso en cualquier centro escolar", ha puntualizado la secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO Madrid, Aída San Millán, durante la presentación de la campaña.