El Govern admite alta concentración de fósforo pero niega contaminación en el embalse de Foix

La Agència Catalana de l’Aigua (ACA) niega que haya detectado incidencias en el embalse de Foix durante los últimos episodios de lluvias y rechaza que la coloración del agua implique contaminación alguna, tras la preocupación expresada por los vecinos de Cubelles por la gestión de la infraestructura y la acumulación de lodos y sedimentos.

Según detallan fuentes de la ACA a EL PERIÓDICO, los fangos acumulados presentan elevadas concentraciones de fósforo, pero este elemento químico no implica que el agua esté contaminada como denunciaron varios ciudadanos de la zona. De esta forma, el organismo encargado de poner al día el embalse, desvincula el color oscuro y turbio del agua a la movilización de sedimentos con metales pesados u otras sustancias tóxicas.

En cuanto al impacto aguas abajo, la ACA añade un dato para sostener su versión: las playas situadas en la desembocadura del río Foix obtuvieron este verano una calificación "excelente" en cuanto a calidad del agua. Este indicador es incompatible con una concentración de contaminantes en la infraestructura.

Desde 1940

Una de las cuestiones que inquietan a los habitantes de Cubelles es la gestión del embalse ante posibles lluvias primaverales. No obstante, la ACA afirma que el embalse esté liberando sedimentos desde la presa por una razón técnica: el desagüe de fondo se encuentra inoperativo desde 1940.

Por este motivo se ha sacado a licitación la redacción del proyecto constructivo destinado a definir medidas para garantizar el funcionamiento de ese sistema de desagüe. El contrato busca recuperar una infraestructura considerada estratégica para mejorar la capacidad de maniobra del embalse en situaciones de caudales elevados.

Salida de agua del embalse. / GEMMA SÁNCHEZ / ACN

La respuesta de la ACA llega después de que los vecinos reclamaran explicaciones públicas sobre la gestión del nivel del pantano al inicio de las lluvias y sobre los márgenes de seguridad disponibles ante hipotéticas previsiones meteorológicas adversas.

El comunicado también alerta de un "deterioro ambiental" y cuestiona el estado de la infraestructura. La ACA, sin embargo, insiste en que no ha observado anomalías en el agua evacuada y que, en todo caso, la actuación que está en marcha apunta precisamente a reforzar las herramientas de gestión del embalse y los lodos.

El debate sobre el embalse de Foix hace años que se arrastra. La ACA ya ha reconocido en varias ocasiones que se trata de una infraestructura obsoleta que debe actualizarse. Pero desde el Govern destacan que el actual Ejecutivo se ha implicado desde hace más de un año para tratar de abordar las mejoras pendientes, liberar sedimentos y garantizar un buen funcionamiento de la presa durante las precipitaciones abundantes.