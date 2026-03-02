Previsión meteorológica
Catalunya activa avisos por viento y temporal marítimo ante el paso de la borrasca Regina
Entre el miércoles y el jueves se han activado avisos por viento en Maresme, Barcelonès, Baix Llobregat, Garraf, Baix Penedès y Tarragonès ante rachas de más de 70 km/h
La llegada de la borrasca Regina dejará una semana marcada por lluvia, viento, temporal marítimo y calima en gran parte de España
El paso de la borrasca Regina por Catalunya dejará unos días de inestabilidad atmosférica, lluvias, vientos, temporal marítimo y descenso de los termómetros. El Servei Meteorològic de Catalunya advierte que esta semana, con el paso de este frente, los cielos catalanes permanecerán encapotados y las temperaturas irán bajando progresivamente hasta como mínimo el fin de semana. Entre el miércoles y el jueves, se han activado avisos por viento en Maresme, Barcelonès, Baix Llobregat, Garraf, Baix Penedès y Tarragonès ante rachas de más de 70 km/h. En esta misma franja también se han activado avisos por temporal marítimo desde la costa tarraconense hasta el delta de l'Ebre por olas de más de 2,5 metros.
Según advierten los meteorólogos, en los próximos días se espera el descolgamiento de una bolsa de aire frío, es decir, el aislamiento de una masa de aire en capas altas de la atmósfera que se separa de la circulación general y desciende hacia latitudes más bajas, generando inestabilidad acusada que puede derivar en precipitaciones, rachas de viento y un descenso notable de las temperaturas. Tal y como advierten los expertos, se trata además de un fenómeno con elevada incertidumbre en las predicciones, ya que pequeños cambios en su trayectoria o en su intensidad pueden modificar de forma significativa la distribución y la intensidad del episodio, por lo que conviene seguir su evolución en los próximos días conforme se aproxime y los modelos meteorológicos vayan afinando los escenarios posibles.
Por el momento, todo apunta a que la inestabilidad atmosférica derivada de la borrasca Regina dará lugar a cielos nubosos, lluvias dispersas, fuertes vientos en el litoral y temporal marítimo en la costa sur. Los efectos de esta borrasca empezarán a sentirse en las próximas horas y llegarán a su punto álgido a partir del miércoles. Después, aunque los pronósticos se muestran aún inciertos, parece que la inestabilidad podría alargarse hasta como mínimo el fin de semana.
Suscríbete para seguir leyendo
- Zygmunt Bauman lo vio venir: el trabajo ya no garantiza una vida a salvo de la pobreza
- Las heridas afectan hasta al 50% de los ingresados en hospitales españoles: 'Es un problema preocupante
- Presentarse a oposiciones pasados los 50: 'No quiero volver a ser despedida de un trabajo basura
- Eclipse lunar y luna de sangre 2026, los dos fenómenos astronómicos que llegan este 3 de marzo
- La AEMET anuncia la llegada de la borrasca Regina, que dejará temporales marítimos y fuertes rachas de viento en varias zonas de España
- Evacuado un tren con 50 pasajeros tras quedar parado entre Portbou y Figueres
- Marta Lafuente, paciente con diabetes: 'Estuvieron a un paso de amputarme los dedos del pie
- Una particular factura 180.000 euros a la Generalitat por llevar muestras de sangre del ICO en coche