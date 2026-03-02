Catalunya activa avisos por viento y temporal marítimo ante el paso de la borrasca Regina

El paso de la borrasca Regina por Catalunya dejará unos días de inestabilidad atmosférica, lluvias, vientos, temporal marítimo y descenso de los termómetros. El Servei Meteorològic de Catalunya advierte que esta semana, con el paso de este frente, los cielos catalanes permanecerán encapotados y las temperaturas irán bajando progresivamente hasta como mínimo el fin de semana. Entre el miércoles y el jueves, se han activado avisos por viento en Maresme, Barcelonès, Baix Llobregat, Garraf, Baix Penedès y Tarragonès ante rachas de más de 70 km/h. En esta misma franja también se han activado avisos por temporal marítimo desde la costa tarraconense hasta el delta de l'Ebre por olas de más de 2,5 metros.

Según advierten los meteorólogos, en los próximos días se espera el descolgamiento de una bolsa de aire frío, es decir, el aislamiento de una masa de aire en capas altas de la atmósfera que se separa de la circulación general y desciende hacia latitudes más bajas, generando inestabilidad acusada que puede derivar en precipitaciones, rachas de viento y un descenso notable de las temperaturas. Tal y como advierten los expertos, se trata además de un fenómeno con elevada incertidumbre en las predicciones, ya que pequeños cambios en su trayectoria o en su intensidad pueden modificar de forma significativa la distribución y la intensidad del episodio, por lo que conviene seguir su evolución en los próximos días conforme se aproxime y los modelos meteorológicos vayan afinando los escenarios posibles.

Noticias relacionadas

Por el momento, todo apunta a que la inestabilidad atmosférica derivada de la borrasca Regina dará lugar a cielos nubosos, lluvias dispersas, fuertes vientos en el litoral y temporal marítimo en la costa sur. Los efectos de esta borrasca empezarán a sentirse en las próximas horas y llegarán a su punto álgido a partir del miércoles. Después, aunque los pronósticos se muestran aún inciertos, parece que la inestabilidad podría alargarse hasta como mínimo el fin de semana.