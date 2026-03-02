El Hospital de Bellvitge incorpora la terapia asistida con perros para tratar la salud mental

Es conocida por todos la frase "el perro es el mejor amigo del hombre" y, desde hace tiempo, se ha investigado desde la ciencia cómo estos animales pueden ayudar de distintas maneras en el campo de la salud. En el caso del Hospital de Bellvitge, los pacientes de Psiquiatría ingresados en el centro cuentan con sesiones semanales de terapia asistida con perros como parte del tratamiento que reciben en el centro desde el pasado mes de enero.

Según esta iniciativa, que se lleva a cabo con la colaboración directa con CTAC (Centro de Terapias Asistidas con Perros) y el apoyo de Nestlé Purina España, los perros adiestrados visitan cada semana el HUB para llevar a cabo sesiones grupales de 60 minutos de duración, e individuales, de unos 20 minutos, con los pacientes de diferentes patologías mentales, siempre con la participación de los profesionales sanitarios.

Menos aislamiento

Lia Tamar Sánchez, jefe enfermera del Àrea de Neurociències del Hospital de Bellvitge, explica que la iniciativa se enmarca en la propuesta del HUB de cambio de paradigma del modelo asistencial en el abordaje de la salud mental. En el caso concreto de la terapia asistida con perros, explica que se trata de “una intervención terapéutica complementaria estructurada que, además, optimiza la experiencia del paciente durante el proceso terapéutico”.

Destaca además que esta innovación ofrece un nuevo método a las enfermeras "para abordar la ansiedad, el estrés, el malestar emocional, facilitar la socialización y contribuir a reducir el aislamiento que conllevan muchas enfermedades mentales como la depresión, la esquizofrenia o los trastornos graves de ansiedad".

Perros aptos para el estrés

Mushu, un samoyedo de 6 años, y Keisy, una cavalier king Charles Spaniel de 3 años, son la pareja de perros que participan, de momento, en las primeras sesiones. Se trata de dos de los 12 perros con los que cuenta el CTAC para las intervenciones terapéuticas en diferentes centros sanitarios. Montse Godoy, técnica especialista de CTAC que conduce la sesión con las enfermeras, y Francesc Ristol, director del CTAC, explican que los animales son seleccionados en un primer momento por los rasgos de carácter que pueden favorecer que no se sientan incómodos ni con el contacto con los pacientes ni en el entorno hospitalario. Los perros que logran superar este primer filtro son entrenados de forma específica.

"Nosotros no venimos a hacer tratamiento, sino que aportamos un recurso añadido para el abordaje terapéutico que hacen los y las profesionales sanitarios del hospital, y por eso es fundamental que los perros acepten situaciones con un posible estrés ambiental sin que les afecte de forma negativa. Por eso deben ser seleccionados y entrenados de forma adecuada", afirma Francesc Ristol.

Mejora emocional de los pacientes

El objetivo de este proyecto, impulsado desde Enfermería del HUB, es ayudar a mejorar el estado emocional de los pacientes, promover su socialización y ofrecerles la posibilidad de experimentar cómo la interacción con animales de compañía puede ayudarles a mejorar su salud emocional y física cuando vuelvan a su domicilio. Las sesiones facilitan la relación entre los pacientes y los profesionales gracias a un marcado carácter participativo e incrementan la motivación de los pacientes para activarse e implicarse en actividades de autocuidado.

En los últimos tiempos, se han publicado investigaciones que ponen de manifiesto que la terapia asistida con animales beneficia a la activación conductual de las personas con trastornos mentales, incrementa la socialización y el establecimiento de relaciones interpersonales, contribuye a reducir el malestar emocional, los sentimientos de soledad no deseada y las conductas disruptivas. Además, también se asocia a una mejor adhesión a los programas terapéuticos.