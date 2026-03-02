Aparece vivo en Susqueda el hombre de 27 años desaparecido en el Far desde hace una semana

El hombre de 27 años que había desaparecido hace una semana en la zona del santuario del Far, en Susqueda, ha aparecido vivo. Ha sido el propio joven quien este lunes a primera hora de la mañana ha dado la alerta al 112 hacia las seis de la madrugada para comunicar que se encontraba bien.

Los Mossos d'Esquadra lo han localizado en la zona donde tenía el vehículo aparcado, en los alrededores del santuario. El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) lo ha trasladado al hospital de Olot para realizarle una revisión médica, ya que presentaba síntomas de deshidratación, entre otros, aunque en apariencia estaba sano y salvo. Una vez localizado, el hombre ha explicado a la policía que durante estos días había estado deambulando por la zona, según confirman desde el cuerpo policial.

El joven, vecino de Sallent, no había dado señales de vida desde el 23 de febrero, cuando avisó a la familia de que se dirigía hacia el Far. Ante la falta de noticias, los familiares presentaron denuncia ante los Mossos y el miércoles por la tarde se activó un dispositivo de búsqueda.

La búsqueda, coordinada por los Bombers desde el centro social de Sant Martí Sacalm, movilizó diversas unidades, como el Grupo Canino, los GRAE y el servicio de drones, además de hasta 16 dotaciones de distintos parques, y patrullas de los Mossos que peinaron el risco, cuevas y otras zonas de Susqueda. El dispositivo sobre el terreno se acabó deteniendo el 26 de febrero por falta de indicios, aunque el caso continuó en manos de los investigadores policiales.