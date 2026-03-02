Un año y un mes de prisión para un Mosso que se quedó el móvil y los auriculares de un hombre fallecido en la calle

La sección tercera de la Audiencia de Barcelona ha condenado a un agente de los Mossos d’Esquadra a 13 meses de prisión por quedarse el móvil y los auriculares de un hombre hallado muerto en la calle. Los hechos se remontan a la noche del 27 de octubre de 2021, cuando el agente acudió a un servicio en la calle Pedró de Santa Coloma de Gramenet por la muerte de un hombre. La sentencia da por probado que los agentes del turno de tarde entregaron una mochila del fallecido al acusado y a su compañero para que la incorporaran al atestado. Dentro de la mochila había un móvil y unos auriculares, así como documentación, un anillo y un reloj. Sin embargo, en el acta de custodia el agente no hizo constar el móvil y, más tarde, anotó que había unos auriculares blancos, pero no los que había realmente.

Esto fue en respuesta al jefe de la unidad de investigación del ABP de Santa Coloma, que requirió a los agentes un informe policial al considerar que la cadena de custodia no estaba bien realizada. Días después, la familia del fallecido fue a recoger sus pertenencias y aseguró que faltaban el móvil y los auriculares.

Pertenencias

La sala considera probado que el agente, “aprovechando” la circunstancia de que, en el ejercicio de su actividad profesional como agente de los Mossos d’Esquadra, tuvo acceso a las pertenencias del fallecido, y que los dispositivos existían y desaparecieron –y descartando que la desaparición fuera cosa de su compañero–, “se los quedó en su propio beneficio, cuando tenía la obligación de devolverlos”.

La sala inhabilita al hombre para trabajar como policía durante el tiempo que dure la condena. Además, deberá indemnizar a la familia del fallecido con 850 euros, correspondientes al valor de los objetos de los que se apropió.