Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Guerra IránÓscar PuenteBorrasca ReginaRey Juan CarlosMotoGPZapateroTailandiaZygmunt BaumanJuan del ValLuna llenaRosalía
instagramlinkedin

Tribunales

Absuelven a una mujer que difundió en Instagram que una conocida suya trabajaba de ‘escort’ en Ibiza

La acusada publicó la identidad y el número de teléfono asociados a un perfil en el que otra usuaria ofrecía servicios de compañía

Fachada del Tribunal Supremo en Madrid,

Fachada del Tribunal Supremo en Madrid, / Carlos Luján

Guillermo Sáez

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El Tribunal Supremo ha confirmado la absolución de una mujer que difundió en una historia pública de Instagram la identidad y el número de teléfono asociados a un perfil en el que otra usuaria ofrecía servicios de compañía en Ibiza. La Sala de lo Penal concluye que los hechos no constituyen un delito contra la integridad moral.

Según los hechos probados recogidos en la resolución, la acusada publicó en junio de 2017, en un perfil de Instagram con 710 seguidores, una historia en la que mostraba fotografías, el número de móvil y el nombre de usuario de la denunciante, datos que había obtenido previamente del perfil de esta última en la misma red social

En la publicación añadió la frase “Poca dignidad” e incorporó información extraída de Google sobre la actividad de prestación de servicios personales de compañía en Ibiza que desarrollaba la afectada, una faceta que esta mantenía oculta a parte de su entorno familiar y social. Como consecuencia de la difusión, la denunciante sufrió un trastorno de adaptación mixto que precisó tratamiento médico y le generó 274 días de impedimento para el desempeño de su actividad laboral, con secuelas de carácter postraumático.

De la condena a la absolución

En primera instancia, el Juzgado de lo Penal número 4 de Bilbao condenó a la acusada a nueve meses de prisión por un delito contra la integridad moral y a indemnizar a la víctima con 10.220 euros.

Sin embargo, la Audiencia Provincial de Vizcaya estimó el recurso de apelación y la absolvió al entender que su conducta, hacer pública y enlazar la información en una historia de Instagram, no encajaba en el verbo “infligir” un trato degradante que exige el artículo 173.1 del Código Penal, ni alcanzaba la intensidad necesaria para apreciar un grave menoscabo de la integridad moral.

Ahora, el Supremo ha respaldado este criterio. En su análisis, la Sala recuerda que el delito contra la integridad moral exige un trato degradante que menoscabe gravemente la dignidad de la persona, entendida como la prohibición de cosificarla o instrumentalizarla.

Noticias relacionadas

Los magistrados subrayan que la acusada reveló a terceros una actividad que no era delictiva ni falsa y que estaba accesible en redes sociales, aunque bajo seudónimo. A su juicio, no existió coacción ni imposición alguna, ni una conducta que pueda calificarse de brutal o cruel en los términos exigidos por el tipo penal, por lo que decreta la absolución.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Zygmunt Bauman lo vio venir: el trabajo ya no garantiza una vida a salvo de la pobreza
  2. Las heridas afectan hasta al 50% de los ingresados en hospitales españoles: 'Es un problema preocupante
  3. Presentarse a oposiciones pasados los 50: 'No quiero volver a ser despedida de un trabajo basura
  4. Eclipse lunar y luna de sangre 2026, los dos fenómenos astronómicos que llegan este 3 de marzo
  5. La AEMET anuncia la llegada de la borrasca Regina, que dejará temporales marítimos y fuertes rachas de viento en varias zonas de España
  6. Evacuado un tren con 50 pasajeros tras quedar parado entre Portbou y Figueres
  7. Marta Lafuente, paciente con diabetes: 'Estuvieron a un paso de amputarme los dedos del pie
  8. Una particular factura 180.000 euros a la Generalitat por llevar muestras de sangre del ICO en coche

Borja Quiroga, nefrólogo: "Si haces 13 minutos de ejercicios de fuerza al día vivirás cuatro años más"

Borja Quiroga, nefrólogo: "Si haces 13 minutos de ejercicios de fuerza al día vivirás cuatro años más"

El uso de la inteligencia artificial multiplica el acoso escolar y la violencia sexual en Alicante

El uso de la inteligencia artificial multiplica el acoso escolar y la violencia sexual en Alicante

Esperanza Montes, periodista atrapada en Omán por los bombardeos a Irán: hay "muy pocos vuelos y no hay garantías de que despeguen"

Esperanza Montes, periodista atrapada en Omán por los bombardeos a Irán: hay "muy pocos vuelos y no hay garantías de que despeguen"

Galicia detecta inquilinos que se atrincheran en pisos turísticos tras acabar su estancia

Galicia detecta inquilinos que se atrincheran en pisos turísticos tras acabar su estancia

Denuncian que la UE subvenciona 580 veces más la carne que los alimentos vegetales, pese a su impacto climático

Denuncian que la UE subvenciona 580 veces más la carne que los alimentos vegetales, pese a su impacto climático

De rozar el 9 en Bachillerato a elegir una FP: "Estudio lo que me gusta y estoy mejor preparada"

De rozar el 9 en Bachillerato a elegir una FP: "Estudio lo que me gusta y estoy mejor preparada"

La mitad de jóvenes de familias sin recursos no acceden a becas para estudiar FP o Bachillerato

La mitad de jóvenes de familias sin recursos no acceden a becas para estudiar FP o Bachillerato

Catalunya activa avisos por viento y temporal marítimo ante el paso de la borrasca Regina

Catalunya activa avisos por viento y temporal marítimo ante el paso de la borrasca Regina