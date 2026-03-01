'Therians' y mordeduras de perro: por qué estos vídeos virales acaban en ataques

El debate sobre los 'therian' ha ganado fuerza en los últimos días debido a las macroquedadas que se han producido en ciudades como Madrid, PamplonaBarcelona o Resistencia (Argentina), donde surgieron los primeros encuentros del año.

En muchos vídeos se pueden apreciar grandes concentraciones de personas listas para grabar cualquier suceso o aparición.

Aunque el término 'therian' describe una forma de identificación y no necesariamente un tipo de actuación pública, estas imágenes se han convertido en un nuevo elemento de viralización.

Las plataformas digitales han facilitado la difusión de escenas de alto impacto, como las apariciones de personas disfrazadas e, incluso, ataques a otras y a sus animales de compañía.

Los 'therian' contra el instinto animal

Uno de los vídeos más compartidos en las redes sociales es el de una persona con máscara que se aproxima a un perro, se inclina y emite un sonido animal. El perro reacciona de forma agresiva y la persona se aleja sin que nadie más haya intervenido.

En otro, también aparece un joven 'therian' que aúlla a un perro y es atacado por el mismo.

La escena se repite en múltiples vídeos: conductas humanas atípicas, reacciones animales violentas, etiquetas virales y reacciones sociales inmediatas.

Este tipo de entretenimientos pueden suponer un riesgo para los animales, puesto que, según los expertos, los perros reaccionan instintivamente ante estímulos inusuales, como puede ser la aparición de una persona con atributos excesivamente parecidos a los de un animal.

Forzar este tipo de interacciones sin entender el lenguaje corporal de los animales puede generar estrés en una mascota; algo que podría considerarse una forma de maltrato animal.

La viralidad de los 'therian'

La etiqueta #therianthropy casi llega, a tres días de que acabe febrero, las 530.000 publicaciones en TikTok. La mayoría de estas son videos con subtítulos humorísticos, ‘hashtags’ como #diver o #memes, y audios superpuestos. Todos estos elementos no solo han permitido crear escenas exageradas y llamativas, sino también generar opiniones divididas: algunos lo ven como una forma de expresión y otros, más como un problema.

Entre estos últimos, se encuentra Helena Fernández, conocida en TikTok como 'Mami de tres'. La 'influencer' no ha dudado en expresar su rechazo ante la idea de que su hijo pueda ser un 'therian': "Mi hijo de 12 años dice que es un 'therian'. Dice que se identifica con un pastor belga. A mí me dice esto mi hijo, le compro un colchón de metro noventa, dos cuencos gigantes y lo pongo en el patio y que duerma en el patio. Que duerma una noche en el patio, coma pienso un día y beba agua a la intemperie. Verás cuánto tiempo le dura lo de ser un pastor belga".

Los comentarios no se han hecho esperar y algunos usuarios han mostrado su apoyo a la 'influencer': "Más madres como tú", "Métele una patada" o "Los 'therian' son la prueba de por qué a los ñiños hay que corregirlos a tiempo con una host.." son algunos de ellos.

Sin embargo, hay expertos que señalan que este tipo de comentarios y esta visibilidad mediática podría usarse como una estrategia política conservadora contra la diversidad de identidades.