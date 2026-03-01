Talento, IA y emprendimiento: el triple compromiso de CaixaBank en el MWC

Barcelona se convierte esta semana en el epicentro mundial de la tecnología, y CaixaBank llega con una propuesta clara: liderar desde la innovación. La entidad continúa apostando por la innovación, el emprendimiento y el talento digital en la nueva edición del Mobile World Congress (MWC), 4YFN y Talent Arena, que tienen lugar en Barcelona desde mañana hasta el próximo 5 de marzo. Con el fin de consolidarse como un socio estratégico del principal evento tecnológico del país, ha intensificado su participación con la organización de una amplia gama de actividades, ponencias y experiencias que subrayan su compromiso con la innovación, el talento, el emprendimiento, pilares fundamentales de su estrategia.

Como patrono de la Fundación Mobile World Capital, CaixaBank tiene presencia por segundo año consecutivo en el stand de la Mobile World Capital Barcelona, para el que ha elaborado una propuesta alrededor de la Inteligencia Artificial agéntica y los avances que está generando en los modelos de relación con sus clientes.

Durante la sesión titulada ‘De la promesa al impacto: cómo la IA generativa transforma los canales digitales’, CaixaBank presentará algunas de sus soluciones basadas en IA, como los nuevos agentes basados en IA generativa que interactúan directamente con los clientes para guiarlos en la contratación de productos desde la aplicación del banco.

Además, CaixaBank presentará en el stand una experiencia inmersiva que permite descubrir cómo la inteligencia artificial está transformando la experiencia de compra, redefiniendo el proceso y la relación con los consumidores. A través de un asistente digital conversacional, los visitantes pueden simular la compra de un vehículo desde Facilitea Coches, el portal de financiación de vehículos de CaixaBank, como si interactuasen con un asesor personal real.

La experiencia, una demo creada exclusivamente para el MWC, analiza necesidades, preferencias, presupuesto y perfil de consumo a partir de los datos proporcionados por los visitantes en tiempo real y procesados en la nube. Con esta información, el sistema propone opciones de compra y financiación ajustadas a cada persona, demostrando el potencial de la IA para ofrecer recomendaciones mucho más relevantes, precisas y eficientes.

Talent Arena: usabilidad y tecnología inmersiva

CaixaBank, como patrocinador principal del Talent Arena, cuenta con un stand propio en este evento dedicado al talento digital. En esta ocasión, imagin, el neobanco impulsado por CaixaBank, protagoniza el Talent Arena 2026 con un espacio inmersivo de usabilidad en directo, una propuesta que permitirá a los asistentes descubrir, en primera persona, cómo se exploran soluciones innovadoras utilizando técnicas de investigación de experiencia de usuario (UX).

El espacio creado para Talent Arena se estructura en dos zonas pensadas para mostrar de forma transparente y dinámica el proceso de diseño digital. La zona principal es un entorno de acceso libre diseñado para invitar al público a explorar cómo imagin construye experiencias digitales. En esta zona, los visitantes podrán seguir en tiempo real la navegación que realiza un usuario dentro de la Sala UX, visualizar el proceso a través de pantallas y escuchar la interacción entre la persona que realiza el test y el facilitador que la guía: desde la visualización de la app hasta los comentarios, dudas y decisiones que surgen durante la prueba.

El espacio contiguo es la sala UX, un cubo cerrado pero visible desde el exterior, diseñado para despertar la curiosidad y mostrar el trabajo del equipo de UX sin filtros. Aquí se llevarán a cabo tests de usabilidad, en los que un usuario interactúa con la aplicación de imagin mientras un experto observa, guía y analiza su comportamiento. Todo el contenido—imagen y audio—se retransmite en directo a la zona principal de libre acceso, permitiendo a los asistentes comprender cómo se detectan fricciones, se validan mejoras y se optimiza la experiencia digital.

Con esta propuesta, imagin acerca a Talent Arena el corazón del diseño digital, demostrando que la innovación, la tecnología y la escucha activa de sus usuarios son esenciales para construir soluciones cada vez más útiles, intuitivas y avanzadas.

Además, entre las actividades programadas también se encuentran conferencias, workshops y talleres que los profesionales del Grupo CaixaBank ofrecerán sobre diversos temas relacionados con el desarrollo de software, IA, Ciberseguridad, Cloud, Management & Leadership o Tecnologías de Futuro.

4YFN: impulso a la economía de la innovación

A través de DayOne, su división especializada en empresas tecnológicas y sus inversores, CaixaBank desplegará una intensa actividad en el 4YFN, del que es Innovation Main Sponsor. De esta manera, DayOne, que cuenta con un stand concebido como un punto de encuentro para todos los agentes del ecosistema de innovación, desarrollará a través de sus actividades tres grandes líneas estratégicas: el crecimiento, la transformación y la esencia.

Durante sus sesiones de contenido, ponentes de ámbito nacional e internacional compartirán las últimas novedades en IA, inversión, talento, tendencias tecnológicas y sostenibilidad. A lo largo del día, se podrá participar en conferencias de corte aspiracional y sesiones de trabajo con especialistas de CaixaBank o encuentros de intercambio, co-creación y networking.

Además, el stand acogerá el Dayone Innovation Summit Catalunya, durante el cual se podrá seguir el pitch que las start-ups finalistas realicen ante el jurado, así como al acto de entrega de los Premios. Además, el evento contará con la mesa redonda “PEXXI: una ventana de oportunidad”, con la participación de los ganadores de ediciones anteriores de los Premios Emprende XXI.