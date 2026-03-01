Primera plana de la edición impresa
La portada de EL PERIÓDICO del 1 de marzo de 2026
Esta es la portada de EL PERIÓDICO DE CATALUNYA correspondiente al 1 de marzo de 2026.
La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge también todos los números de EL PERIÓDICO editados desde su nacimiento, el 26 de octubre de 1978. El rotativo se publica en doble versión, castellano y catalán, desde el 28 de octubre de 1997, una apuesta editorial en la que fue pionero. El diario fue también el primer medio de España con presencia en internet, con un servicio digital que puso en marcha el 7 de noviembre de 1994.
- Catalunya completa la integración tarifaria del transporte: el título único de bus y tren llega a todo Girona y Terres de l'Ebre
- Bellvitge lidera el primer programa español para investigar y atender enfermedades raras
- Solo quedan una decena de jabalíes vivos en la zona cero: el operativo se centra ahora en Collserola
- Marta Boix, profesora de una escuela de Barcelona: 'Los maestros no rechazamos los cambios, pero necesitamos condiciones reales para hacerlo bien
- Reserva un viaje de 2.000 euros sin tener vacaciones aprobadas y acaba despedida: el Supremo avala a la empresa
- Juicio a un joven de 19 años por agredir sexualmente a su compañera de instituto, de 13: 'Me agarró de las muñecas, me rompió las mallas y tocó mis partes
- El cine español apuesta también por normalizar los trastornos psicológicos
- El Tibidabo arranca la celebración de su 125 aniversario con la inauguración de las letras 'Barcelona' en el mirador
