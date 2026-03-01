Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
IránTrumpGanadores GoyaPremios Goya 2026Susan SarandonRosalíaRobosBarçaInmigración SaltOfelia DubaiEncuesta elecciones Andalucía
instagramlinkedin

Primera plana de la edición impresa

La portada de EL PERIÓDICO del 1 de marzo de 2026

La portada de EL PERIÓDICO del 1 de marzo de 2026

La portada de EL PERIÓDICO del 1 de marzo de 2026 / 5

El Periódico

El Periódico

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Esta es la portada de EL PERIÓDICO DE CATALUNYA correspondiente al 1 de marzo de 2026.

La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge también todos los números de EL PERIÓDICO editados desde su nacimiento, el 26 de octubre de 1978. El rotativo se publica en doble versión, castellano y catalán, desde el 28 de octubre de 1997, una apuesta editorial en la que fue pionero. El diario fue también el primer medio de España con presencia en internet, con un servicio digital que puso en marcha el 7 de noviembre de 1994.

La portada de EL PERIÓDICO del 1 de marzo de 2026

La portada de EL PERIÓDICO del 1 de marzo de 2026

La portada de EL PERIÓDICO del 1 de marzo de 2026

TEMAS

  1. Catalunya completa la integración tarifaria del transporte: el título único de bus y tren llega a todo Girona y Terres de l'Ebre
  2. Bellvitge lidera el primer programa español para investigar y atender enfermedades raras
  3. Solo quedan una decena de jabalíes vivos en la zona cero: el operativo se centra ahora en Collserola
  4. Marta Boix, profesora de una escuela de Barcelona: 'Los maestros no rechazamos los cambios, pero necesitamos condiciones reales para hacerlo bien
  5. Reserva un viaje de 2.000 euros sin tener vacaciones aprobadas y acaba despedida: el Supremo avala a la empresa
  6. Juicio a un joven de 19 años por agredir sexualmente a su compañera de instituto, de 13: 'Me agarró de las muñecas, me rompió las mallas y tocó mis partes
  7. El cine español apuesta también por normalizar los trastornos psicológicos
  8. El Tibidabo arranca la celebración de su 125 aniversario con la inauguración de las letras 'Barcelona' en el mirador

La portada de EL PERIÓDICO del 1 de marzo de 2026

La portada de EL PERIÓDICO del 1 de marzo de 2026

Talento, IA y emprendimiento: el triple compromiso de CaixaBank en el MWC

Llegan a Catalunya las cabañas turísticas 'Shinrin-yoku' para hacer baños de bosque japoneses

Llegan a Catalunya las cabañas turísticas 'Shinrin-yoku' para hacer baños de bosque japoneses

La IA desata la volatilidad en bolsa y pone a prueba la resiliencia del sector software

La IA desata la volatilidad en bolsa y pone a prueba la resiliencia del sector software

De pinganillos ocultos para copiar a suplantación de identidad: las 'trampas' para sacarse el carnet de conducir

De pinganillos ocultos para copiar a suplantación de identidad: las 'trampas' para sacarse el carnet de conducir

Sandy Martos, activista: "El cine puede alejar a la salud mental de la estigmatización"

Sandy Martos, activista: "El cine puede alejar a la salud mental de la estigmatización"

Zygmunt Bauman lo vio venir: el trabajo ya no garantiza una vida a salvo de la pobreza

Zygmunt Bauman lo vio venir: el trabajo ya no garantiza una vida a salvo de la pobreza

"Cuando el intestino lo tenemos bien, las arrugas aparecen más tarde"