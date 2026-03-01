Una particular factura 180.000 euros a la Generalitat por llevar muestras de sangre del ICO en coche

Una empresa privada ha facturado 180.000 euros a la Generalitat entre 2022 y mediados de 2025 por el traslado de muestras biológicas del Institut Català d’Oncologia (ICO), según ha avanzado eldiario.es. Los servicios han consistido en el transporte de muestras entre la sede de Girona y otros centros y laboratorios de la institución.

Los encargos se habrían formalizado mediante contratos menores, un procedimiento que permite adjudicaciones sin concurso público siempre que no se superen determinados importes. La facturación se habría repartido en varios contratos por debajo del límite establecido para este tipo de tramitación. En conjunto, el importe anual rondaría los 50.000 euros, IVA incluido. Los contratos que se han ido adjudicando a dedo cubren servicios que cuestan al ICO cada año cientos de miles de euros. Solo el servicio de mensajería se calcula que asciende a casi medio millón de euros anuales.

El ICO es un ente público adscrito al Departament de Salut que dispone de centros en Girona, l'Hospitalet de Llobregat, Badalona y Tarragona. Se trata de un centro de referencia en el ámbito oncológico en Catalunya. El organismo presta servicios de prevención, asistencia, investigación y formación especializada en cáncer y atiende a una parte mayoritaria de la población adulta catalana.

Según fuentes consultadas por este diario, el ICO ha confirmado que “los proveedores contratados cumplen en todo momento la normativa vigente aplicable al servicio prestado”. La institución añade que este tipo de muestras se trasladan “debidamente protegidas en contenedores adecuados a la normativa vigente” y que “en ningún caso se pone en riesgo la calidad y la seguridad de los pacientes y de la ciudadanía”.

Antecedentes en la contratación

Por otra parte, en referencia al procedimiento contractual, exponen que “desde inicios de 2025 se ha trabajado en la preparación de una licitación para la contratación del servicio de mensajería corporativa para todos los centros de la institución”. El concurso público se publicó a finales de 2025 y actualmente se encuentra en fase de análisis de ofertas. Posteriormente se procederá a la valoración de las propuestas y a la adjudicación del servicio con el objetivo de dar cobertura a todos los centros, incluido el territorio de Girona.

No es la primera vez que se cuestiona el procedimiento de contratación en el ICO. El mismo medio también informó meses atrás sobre el fraccionamiento de contratos para evitar licitar diversos servicios sin recurrir al concurso público. Entre otros aspectos, el ICO habría abierto un expediente a varios directivos de la entidad después de que una denuncia interna alertara de que se estaban fraccionando los contratos de mantenimiento y duplicando pagos a una constructora. También el servicio de mensajería de la entidad e incluso el traslado de pacientes en ambulancia desde hace años se estaría adjudicando a dedo mediante contratos menores.