Encontrada la camiseta que Pau Cubarsí perdió en un Uber

Menuda la que se ha liado en Barcelona por culpa de una camiseta perdida en un Uber. Sí, puede parecer algo cotidiano, ¿quién no se ha dejado alguna vez la cartera, las gafas de sol, el móvil, la bolsa de la compra, unas llaves, un libro…? Pero cuando quien olvida alguna de estas cosas es un jugador del FC Barcelona, la pasión futbolera se activa y se moviliza a toda una ciudad. A las pruebas nos remitimos.

La historia arrancó hace un par de semanas cuando Pau Cubarsí, joven promesa azulgrana formada en La Masia, se dio cuenta de que había dejado su camiseta, con su nombre y el escudo del Barça, en el asiento trasero de un Uber camino al entrenamiento. “Culers, necesito vuestra ayuda. Creo que he perdido mi camiseta favorita… Si vais en Uber y la encontráis, no dudéis en llamarme. Muchas gracias”, lo contaba el propio Cubarsí en un vídeo que rápidamente comenzó a circular por redes.

Amigos, influencers como Oskar Dalmau y Can Putades, y hasta Marc Giró se hicieron eco del llamamiento, animando a los barceloneses a estar atentos durante sus trayectos. La comunidad se volcó, y las redes sociales se llenaron de mensajes, preguntas, teorías y ganas de ayudar a Cubarsí a recuperar su preciada camiseta. ¿En qué barrio fue? ¿Quién la tendrá? ¿Seremos capaces de recuperarla si unimos fuerzas entre todos? Y así, un simple despiste se convirtió en una especie de búsqueda del tesoro urbana que, afortunadamente, ha dado sus frutos. ¡Cubarsí ha compartido que la camiseta ha aparecido!

Este final feliz ha sido posible gracias a la colaboración de usuarios de la aplicación de Uber y aficionados blaugranas con ganas de ayudar al futbolista y, por supuesto, de la propia plataforma de transporte. Uber, colaborador oficial del FC Barcelona en la ciudad, acompañó al jugador en esta aventura y recordó que cualquier viajero puede recuperar un objeto olvidado de forma muy sencilla: solo hace falta localizar el viaje en la app o web y contactar con el conductor.

Camiseta localizada, ¿y ahora qué?

Caso cerrado... o casi. La camiseta ha sido localizada, pero ahora la pregunta es: ¿quién fue el afortunado pasajero que la encontró y cómo se producirá la devolución? Atentos, porque esta historia llena de emociones, cercanía, complicidad y pasión blaugrana aún puede sorprenderos con un capítulo final.

Mientras esperamos a ver qué pasa ahora, como guiño a todos los que se volcaron en la búsqueda, Uber y Pau quieren dar las gracias a la comunidad. Si todavía no has probado la app, ahora es el momento: los nuevos usuarios pueden utilizar el código promocional GRACIESUBER y disfrutar de un 30% de descuento en sus 3 primeros viajes (con un máximo de 5€ de descuento por trayecto). La promoción estará disponible del 7 de marzo al 7 de abril.

¿Y tú, has perdido algo en Uber? Si es así, recuerda: Selecciona la opción “Tus viajes” en la app o web de Uber y elige el viaje durante el cual se te haya olvidado algún objeto. En el apartado “Ayuda”, selecciona la opción “He perdido un objeto”. Selecciona la opción “Contacta con el conductor por un objeto perdido”.

Términos y condiciones de la promoción