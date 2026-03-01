Catalunya registra 13 fallecidos por accidentes de tráfico desde principios de 2026, nueve menos que el año pasado

El Servei Català de Trànsit (SCT) ha informado este domingo de que 13 personas han muerto en otros tantos accidentes ocurridos en las carreteras catalanas en los dos primeros meses de 2026, nueve fallecidos menos que durante enero y febrero de 2025. Entre un año y otro, la cifra de víctimas se ha reducido un 41%, ha destacado el organismo dependiente de la Generalitat de Catalunya.

Trànsit ha añadido que, en comparación con 2019 (año que toma como referencia para los objetivos de reducción de siniestralidad), las víctimas mortales en accidente han descendido un 28% en el mismo periodo. Hace siete años, 18 personas perdieron la vida en la red viaria catalana entre enero y febrero, cinco más que ahora.

A lo largo de este pasado febrero, nueve personas han muerto en accidentes de tráfico en Catalunya. Son dos menos que en 2025. En el balance de víctimas de lo que va de 2026, nueve eran hombres y cuatro mujeres. Además, la siniestralidad viaria ha causado 91 heridos graves, de los que 67 son hombres y 24, mujeres.

Colectivos frágiles

El SCT recalca que siete de los 13 fallecidos por accidentes de tráfico ocurridos desde principios de año eran motoristas, un colectivo especialmente frágil en la carretera y que suele encabezar las estadísticas de siniestralidad. Trànsit indica que los conductores de motocicletas fallecidos son uno menos que en 2025, pero tres más en comparación con 2019.

Además, un peatón y un ciclista han perdido la vida en la red viaria catalana. "Los colectivos más vulnerables aglutinan nueve de las 13 personas muertas en accidente de tráfico en lo que llevamos de año", ha enfatizado el SCT. Los otros cuatro muertos viajaban en turismos.

Por otro lado, la N-340 es la única vía que registra dos accidentes, señala Trànsit. El resto se anotan uno en cada caso. El SCT precisa que, entre los siniestros con víctimas mortales, sobresalen las salidas de vía (con cuatro casos) y los choques frontales (con otros cuatro).

A su vez, Trànsit detalla que ocho de los 13 accidentes mortales sucedieron entre el viernes por la tarde y el domingo, vigilia de festivo o durante un día de operación especial por alta circulación. Además, siete de ellos sucedieron durante la tarde. La franja de edad con más fallecidos es la comprendida entre los 35 y los 44 años, con cuatro fallecidos.

Barcelona es la provincia con más víctimas en carretera en lo que va de año en Catalunya, con ocho fallecidos. A su vez, seis de los siete motoristas muertos han perdido la vida en carreteras barcelonesas. Tarragona suma tres personas muertas, en Lleida se contabiliza y en Girona no ha muerto nadie en accidente de tráfico en los dos primeros meses de 2026.