El Tibidabo arranca la celebración de su 125 aniversario con la inauguración de las letras "Barcelona" en el mirador

El Parque de Atracciones Tibidabo ha dado este sábado el pistoletazo de salida a una temporada muy especial con motivo de su 125 aniversario. Y lo ha hecho con un nuevo icono destinado a convertirse en una de las imágenes más fotografiadas de la ciudad: las letras "Barcelona", instaladas en el mirador del Área Panorámica.

El acto de inauguración ha estado encabezado por el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y la primera teniente de alcaldía y presidenta de BSM, Laia Bonet. También han participado la directora general de BSM, Marta Labata; la directora del Parque de Atracciones Tibidabo, Rosa Ortiz; así como representantes del tejido económico y social de la ciudad y miembros del TibiClub.

Las nuevas letras, obra del estudio MIAS Arquitectes liderado por Josep Miàs, refuerzan el carácter emblemático del mirador, uno de los puntos con mejores vistas de la capital catalana. La instalación está formada por nueve letras de acero con iluminación propia, pensadas no solo como elemento visual sino también como espacio de interacción, ya que incorpora superficies que funcionan como bancos para que los visitantes puedan sentarse y disfrutar del entorno.

Estreno en 4D: "Colors", la película de las Mascotas

La jornada inaugural también ha servido para presentar una de las principales novedades de la temporada: "Colors", la nueva película protagonizada por las mascotas del parque. Desde hoy mismo puede verse en 4D en el Dididado, el cine del Tibidabo.

Con una duración de 12 minutos y apta para todos los públicos, la película narra las aventuras de las mascotas -Ti, Bi, Da y Bo- en su misión para recuperar los colores de Barcelona. Se trata de una producción de Grup Transversal y Tigrelab que combina entretenimiento, efectos especiales y una historia pensada para el público familiar.

Un año lleno de sorpresas en la cima más mágica

El 125 aniversario se traducirá en una programación especial a lo largo de todo el año, diseñada para seguir emocionando a pequeños y mayores. Las mascotas ganarán protagonismo, se estrenarán nuevos espectáculos y regresará el popular Láser Show durante las noches de verano.

Además, el parque culminará proyectos destacados como la nueva propuesta gastronómica del chef Rafa Zafra, prevista para el mes de junio en el edificio de La Masia, con el objetivo de reforzar la oferta culinaria en uno de los enclaves más singulares de la ciudad.

La celebración tendrá uno de sus momentos más simbólicos el próximo 4 de octubre, coincidiendo con el mes de aniversario del Tibidabo. Ese día se organizará una caminata popular desde los Jardinets de Gràcia hasta la plaza del Doctor Andreu. Desde allí, los participantes podrán subir al parque en la Cuca de Llum y disfrutar de una jornada festiva con actividades y propuestas especiales.