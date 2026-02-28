Los nuevos 'hubs' de FP de Barcelona se alían con empresas del entorno para hacer cantera e impulsar la innovación

Más allá de las prácticas curriculares, los nuevos 'hubs' especializados de FP –la apuesta catalana (con Barcelona a la cabeza) en favor de una formación profesionalizadora más allá de los ciclos tradicionales, con un enfoque más centrado en la innovación, la colaboración con las empresas y la "respuesta" a las necesidades del mercado laboral– están estableciendo potentes lazos con el tejido productivo y social. De hecho, son muchísimas las colaboraciones con entidades del entorno.

Alberto Vila, director del Institut Tecnològic de Barcelona (ITB), explica que están funcionando muy bien los proyectos de innovación. Se colabora con empresas con mucha experiencia y ganas, pero pequeñas, que no tienen capacidad para dedicar horas y manos a unos proyectos que, en cambio, sí pueden desarrollar los alumnos en prácticas del ITB. Uno de los últimos se llama IAIA y se trata de un asistente para personas en exclusión de digitalización. Una suerte de 'open Alexa' para gente mayor. "Un asistente que funciona con la voz para que una persona mayor pueda decir: 'Pídeme cita para el médico'". Lo han hecho con SeniorDomo, empresa ubicada en Nou Barris, como el ITB, que conoce muy bien el sector y les acompaña.

Cuestión de referentes

Para el diseño de esta IAIA –evidente juego de palabras entre IA y 'iaia', público al que va dirigido–, los alumnos del ITB cuentan con el apoyo de Estíbaliz Torralbo, crack de la programación y de la aplicación de la IA que trabaja en una multinacional tecnológica. "La conocemos y, siempre que puede, colabora con nosotros", apunta Vila, para quien también es importante el potente papel de referente femenino de Torralbo en un sector todavía tan masculinizado.

Alianzas como la del ITB con SeniorDomo suponen, señala Vila, un 'win-win'. La empresa acoge a los estudiantes en prácticas y estos, durante este periodo de formación, desarrollan este proyecto de innovación que la empresa, sin la ayuda de los estudiantes, no estaría en condiciones de impulsar. Así las prácticas tienen un valor añadido para ambos.

Capital Mundial de la Arquitectura

Otro ejemplo, también del ITB. Este año, en el que Barcelona es la Capital Mundial de la Arquitectura, el centro ha desarrollado una aplicación para localizar el patrimonio artístico de la ciudad para la asociación de arquitectos El Globus Vermell. En este caso han sido dos alumnos del CFGS de Desarrollo de aplicaciones multiplataforma y un estudiante de CFGS de Desarrollo de Aplicaciones web.

Estos son dos de los casos más recientes, pero la lista es larga y, las alianzas, de lo más variopintas. Entre las menos imaginables destaca una colaboración con la Associació de Dones del Món Rural, junto con quienes el centro ha sacado adelante el proyecto TerraBit para impulsar 'smart' granjas en pequeñas explotaciones. Del proyecto forman parte dos estudiantes del CFGS de desarrollo de aplicaciones multiplataforma y dos de CFGS de Ciberseguridad.

De la IA a la cocina

El caso del ITB no es aislado. Este tipo de alianzas son el pan de cada día en toda la red de Centros de formación profesional integrada de Catalunya. De la sanidad a la química y del diseño al comercio. Albert Castillo dirige el Institut Gastronòmic de Barcelona, en el Poblenou, desde septiembre y avanza que la lista de proyectos impulsados en tan pocos meses es de vértigo. Una de las colaboraciones que más le ilusiona es con el Casal d’avis del barrio.

Dos alumnos del Institut Gastronòmic de Barcelona en la tienda que tienen abierta al barrio. / Ferran Nadeu

"El instituto es refugio contra la soledad no deseada. Los ancianos vienen aquí, toman el café con nuestros alumnos... Tenemos previsto editar un cuaderno para Sant Jordi con las recetas que vendrán a cocinar las señoras del casal con nuestros alumnos", apunta Castillo, quien destaca que el instituto gestiona dos restaurantes, una cafetería y una tienda en la que venden platos preparados. Abren de miércoles a viernes, de 12 a 14 horas, y siempre tienen cola. No pueden abrir más días ni más horas, explica, porque es una clase.

Bocadillo solidario

Castillo saca pecho de tener acuerdos con entidades que van desde Las Mercedes –pequeña iniciativa de servicios de mensajería– hasta con la Asociación de Fabricantes y Distribuidores (AECOC). "Acabamos de realizar dos proyectos con T-Systems, empresa que tenemos a 10 minutos a pie del instituto". Los alumnos de los programas de formación e inserción (PFI) –Castillo habla con orgullo de la posibilidad de ofrecer también estos estudios para 'repescar' a chicos que, de otro modo, abandonarían los estudios– realizaron los bocatas para el Bocadillo Solidario que organiza T-Systems. Los chicos hicieron los bocadillos y los empleados de la multinacional los pagaron a cinco euros: los fondos recaudados fueron entregados a la lucha contra el cáncer infantil.

Por su parte, T-Systems proporciona ordenadores y voluntarios de su empresa impartirán clases de informática para colectivos que no tienen esas habilidades.

Vínculos entre institutos

El Institut Gastronòmic también ultima un acuerdo con los estudiantes del Institut Hospital del Mar FP Sanitaria. "Que vengan ellos a hacernos primeros auxilios aquí y nosotros cocinaremos menús para los abuelos: siempre es muy positivo que se junten sus alumnos con los nuestros", prosigue el director.

Los lazos entre institutos de FP son muy habituales. También colaboran de forma habitual con las muchas iniciativas que organizan desde el Institut de Tècniques Audiovisuals i de l’Espectacle de Barcelona (ITAEB), centro que a su vez tiene convenios con el TNC, el Orfeó Martinenc, la Sala Beckett, Razzmatazz, Nau Ivanov, el Tantarantana y el Zoo de Barcelona.