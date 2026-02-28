La portada de EL PERIÓDICO del 28 de febrero de 2026

Primera plana de la edición impresa
- España tendrá este año el fremanezumab, el primer fármaco contra la migraña pediátrica: una inyección una vez al mes
- Jonathan, de 42 años y en la calle por el 'chemsex': 'Yo tenía una vida normal y la 'tina' me lo ha quitado todo
- Las balizas V-16 se activan 2.300 veces al día: 'Ni geolocalizan ni envían datos personales del conductor
- La familia del niño que está en la uci tras caer de 15 metros en una boda en L'Hospitalet demandará al hotel: 'La rejilla no estaba sujeta
- Catalunya perforará la 'falla del Vallès' para buscar energía geotérmica profunda
- El número de mayores de 50 que se presentan a oposiciones se cuatriplica en seis años
- El 'chemsex' se erige en un 'problema de salud pública' en Barcelona: hasta tres meses de espera en las unidades especializadas
- La metanfetamina ya es la droga que más ingresos causa en la unidad de patología dual del Hospital del Mar