La portada de EL PERIÓDICO del 28 de febrero de 2026

Esta es la portada de EL PERIÓDICO DE CATALUNYA correspondiente al 28 de febrero de 2026.

La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge también todos los números de EL PERIÓDICO editados desde su nacimiento, el 26 de octubre de 1978. El rotativo se publica en doble versión, castellano y catalán, desde el 28 de octubre de 1997, una apuesta editorial en la que fue pionero. El diario fue también el primer medio de España con presencia en internet, con un servicio digital que puso en marcha el 7 de noviembre de 1994.

  1. España tendrá este año el fremanezumab, el primer fármaco contra la migraña pediátrica: una inyección una vez al mes
  2. Jonathan, de 42 años y en la calle por el 'chemsex': 'Yo tenía una vida normal y la 'tina' me lo ha quitado todo
  3. Las balizas V-16 se activan 2.300 veces al día: 'Ni geolocalizan ni envían datos personales del conductor
  4. La familia del niño que está en la uci tras caer de 15 metros en una boda en L'Hospitalet demandará al hotel: 'La rejilla no estaba sujeta
  5. Catalunya perforará la 'falla del Vallès' para buscar energía geotérmica profunda
  6. El número de mayores de 50 que se presentan a oposiciones se cuatriplica en seis años
  7. El 'chemsex' se erige en un 'problema de salud pública' en Barcelona: hasta tres meses de espera en las unidades especializadas
  8. La metanfetamina ya es la droga que más ingresos causa en la unidad de patología dual del Hospital del Mar

Muere un hombre en Pontevedra tras caerle encima el árbol que talaba

El 99,19% de los aspirantes a Formación Sanitaria Especializada han aprobado el examen

Sorteo Euromillones del viernes 27 de febrero de 2026

Por qué 50 variedades de olivo han viajado de España hasta el Ártico: "Es un hito"

Territori confía en poder ampliar pronto la frecuencia de los Avant entre Lleida y Barcelona

Dos testigos califican de "violento" al principal sospechoso del caso Pol Cugat, el joven asesinado en una plantación de marihuana

Barthélemy Yaouda Hourgo, obispo camerunés: "Trump es como Boko Haram, lo que está haciendo con la ayuda humanitaria es un crimen"

