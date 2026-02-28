Llegan a Catalunya las cabañas turísticas 'Shinrin-yoku' para hacer baños de bosque japoneses

Una estancia que sigue la espiritualidad y el' flow' de Japón en medio de un bosque mediterráneo de la llamada Toscana catalana será posible muy pronto en el Solsonès. Esta es la propuesta que impulsa el empresario turístico Ramon Antonijoan, de Biosca, que proyecta un complejo de cabañas de madera elevadas en una finca forestal situada entre los paisajes de transición de la Segarra y el Solsonès.

El proyecto, que hace cuatro años que se gesta, quiere ofrecer una experiencia de inmersión en el bosque basada en la filosofía de los baños de bosque japoneses. “Este tipo de baños de bosque se conocen como Shinrin-yoku en Japón, y científicamente se ha visto que reducen el estrés, mejoran la salud cardiovascular y aumentan el bienestar”, explica el impulsor.

Paz y ambiente familair

Antonijoan, que gestiona con su compañero Miroslaw Blajda la casa rural 'La Ribereta' con un enfoque de paz y ambiente familiar, plantea un modelo de alojamiento reducido e integrado en el entorno. El complejo prevé doce cabañas de madera, autónomas, de unos 40 metros cuadrados cada una, pensadas para cuatro personas. Aunque no estarán colgadas de los árboles, sí se elevarán ligeramente sobre el terreno, aprovechando los suaves desniveles del bosque, para reforzar la sensación de estancia elevada y de integración paisajística.

Las cabañas dispondrán de servicios propios —baño y cocina— y estarán distribuidas con suficiente separación para que cada unidad mantenga su autonomía y discreción, evitando la imagen de un camping convencional. El objetivo, según el promotor, es que el visitante tenga la sensación de estar inmerso en el bosque, pero con la comodidad necesaria para una estancia familiar.

El proyecto de Antonijoan y Blajda incluye también un pequeño edificio de servicios con recepción y espacio de apoyo, en el marco de la licencia de camping, la única fórmula viable en suelo no urbanizable. A pesar de esta figura administrativa, la propuesta se define como un complejo de dimensiones contenidas.

Yoga y conexión con la naturaleza

Más allá del alojamiento, la iniciativa quiere incorporar actividades vinculadas al bienestar, como sesiones de yoga, respiración consciente y prácticas orientadas a potenciar la conexión con la naturaleza. El paisaje, dominado por robles y pinos en un entorno que muchos visitantes asocian a la Toscana catalana, se convierte en el eje central de la experiencia.

Actualmente, el proyecto se encuentra en fase de tramitación urbanística. Tras la exposición pública y la primera revisión por parte de Urbanismo, los promotores trabajan en la subsanación de una decena de alegaciones técnicas, principalmente relacionadas con accesos, anchuras de caminos para emergencias y ajustes puntuales en la ubicación de algunas cabañas.

El calendario de ejecución dependerá de la aprobación definitiva. Una vez obtenida la licencia, se activará la redacción ejecutiva y la construcción, que se prevé progresiva.