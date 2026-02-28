España no es el país europeo con más funcionarios

Redes sociales y tribunas políticas se han llenado en los últimos años de mensajes contra funcionarios. En algunas ocasiones, se habla de “sueño español” para referirse peyorativamente a trabajar para la administración, e incluso se llega a calificar a España como el país con más funcionarios de Europa. En el otro extremo, protestas impulsadas por médicos o profesores en las últimas semanas han puesto de manifiesto las inquietudes del sector por la calidad de los servicios públicos. ¿Cuántos empleados públicos hay en realidad en España? ¿Qué diferencias hay entre las diferentes administraciones españolas?

España está por debajo de la media de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en porcentaje de empleados públicos sobre el total de trabajadores, según el último informe sobre gobernanza pública de ese organismo internacional, que recoge datos de todos los niveles gubernamentales actualizados para el 2023. España tiene un 15% de todos sus trabajadores en el sector público, por debajo de la media de la OCDE (18%), y lejos de las primeras posiciones que ocupan Noruega (30%), Suecia (28%) y Dinamarca (27%).

Gráfico que muestra la distribución de funcionarios por países.

Lo mismo concluye Eurostat , que mide únicamente aquellos trabajadores de la administración, policías, fuerzas armadas y justicia y seguridad social, con datos para el 2024. España, con 6,6% de empleados públicos con esas funciones sobre el total, está por debajo de la media de la UE, que es del 7%.

España sí tiene una de las plantillas de funcionarios más envejecidas: es el segundo país de la OCDE con mayor porcentaje de empleados públicos por encima de los 55 años de edad, un 48%, solo superado por Italia (56%). La media de la OCDE es del 27%.

En cuanto a las retribuciones, el salario medio de los empleados públicos en España es de 3.232 euros brutos mensuales, lo que supone un 48% más que los trabajadores del sector privado, que tienen un salario medio de 2.182 euros, según el INE .

Las comunidades autónomas concentran el empleo público

La evolución de empleados ha estado marcada por un predominio creciente de las comunidades autónomas, según datos de boletines estadísticos de empleados públicos del Gobierno de España recopilados entre 1990 y 2025 .

Gráfico que muestra la evolución en España.

Si se miran las cifras por cada 1.000 habitantes, entre 1990 y el 2022, se ha mantenido la cantidad de trabajadores públicos en el conjunto de España, aunque ha habido un repunte en los últimos años hasta situarse en 61,8 empleados públicos por habitante.

Actualmente, las comunidades autónomas concentran seis de cada diez empleados públicos. La administración estatal, que en 1990 concentraba la mayoría de los empleados, ahora tiene menos peso que la administración local, según datos de enero de 2025 .

Catalunya, a la cola en empleados públicos

En la comparativa autonómica, Catalunya es la comunidad autónoma con menos empleados públicos por cada 1.000 habitantes, según datos del Botelin Estadístico del personal al servicio de Administraciones Públicas de enero de 2025 .

La mayor diferencia se da entre el personal de la administración del Estado. Mientras que la media es de 10,8 empleados públicos por cada 1.000 habitantes, Catalunya está en el 3,1. Exceptuando las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, Madrid es la comunidad con más empleados públicos de la administración estatal, tanto en números totales como en tasa por cada 1.000 habitantes, debido a la concentración de muchas instituciones en la capital. Catalunya únicamente se acerca a la media estatal en el personal de la administración local.

Gráfico que muestra la distribución de empleados públicos por comunidades.

Exceptuando a Ceuta y Melilla, Catalunya también es la comunidad con menos trabajadores públicos por cada 100.000 habitantes en la administración autonómica.

Dentro de Catalunya, la Generalitat es la administración que concentra más empleados públicos. Según el último informe de la Sindicatura de Comptes de Catalunya , la administración autonómica catalana tenía 299.336 trabajadores públicos en 2023, de los cuales un 87% eran personal estructural. La partida de los salarios fue ese año de 14.645 millones de euros, un 35% del presupuesto total de la Generalitat.

Gráfico de visualización de datos.

Por funciones, la mayoría de los trabajadores públicos de la Generalitat son docentes (32,4%) y sanitarios (27,5%), que cubren los servicios de la educación y la sanidad, los dos pilares principales del estado del bienestar cuyas competencias están transferidas mayormente a las comunidades autónomas. Les siguen el personal de administración y servicios (27%), las fuerzas de seguridad (6,3%) y los trabajadores de justicia (2,8%).