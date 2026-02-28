Detenido un hombre como posible autor de la muerte de su pareja en Cádiz

La Policía Nacional ha detenido a un hombre tras hallar el viernes a su pareja muerta en un domicilio de El Puerto de Santa María (Cádiz), un suceso que se investiga como posible violencia de género.

Fuentes cercanas a la investigación han confirmado a EFE la detención del hombre y han indicado que, aunque la mujer, de 44 años, podría haber fallecido de manera violenta, será la autopsia la que determine las causas exactas de su muerte.

El servicio de emergencias 112 informó de que recibió un aviso en la barriada de Los Romanos y que los sanitarios solo pudieron confirmar el fallecimiento de la víctima, que se encontraba en el suelo de su vivienda, situada en la calle Sucre.

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha indicado en la red social X que está recabando información sobre el caso. De confirmarse como crimen machista, se trataría de la víctima número 11 de violencia de género en 2026, la segunda en la provincia de Cádiz tras el asesinato de una mujer en Olvera en enero, y la 1.354 desde 2003, cuando se comenzaron a recopilar estos datos.

Atención a las víctimas

El 016 ofrece atención las 24 horas a víctimas de violencia machista en 53 idiomas, por correo electrónico (016-online@igualdad.gob.es) y vía WhatsApp (600 000 016). Los menores pueden contactar con la Fundación ANAR en el 900 20 20 10. En situaciones de emergencia también se puede llamar al 112, a la Policía Nacional (091), a la Guardia Civil (062) o usar la aplicación ALERTCOPS para enviar una alerta con geolocalización.