Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
IránEncuesta elecciones AndalucíaBombardeos IránPrecio aceite de olivaCatalunyaPremios Goya 2026BarcelonaDonald TrumpL'HospitaletUcrania
instagramlinkedin

Violencia machista

Detenido un hombre como posible autor de la muerte de su pareja en Cádiz

De confirmarse como crimen machista, se trataría de la víctima número 11 de violencia de género en 2026

Una mujer asesinada cada 5 días: 2026 marca el peor inicio de año de la década por violencia machista

El calvario de cobrar las indemnizaciones por crímenes machistas: "Le pago la hipoteca al asesino de mi hermana"

Imagen de archivo de una investigadora de la Policía Nacional

Imagen de archivo de una investigadora de la Policía Nacional / P. CERRADA

EFE

EFE

Cadiz
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La Policía Nacional ha detenido a un hombre tras hallar el viernes a su pareja muerta en un domicilio de El Puerto de Santa María (Cádiz), un suceso que se investiga como posible violencia de género.

Fuentes cercanas a la investigación han confirmado a EFE la detención del hombre y han indicado que, aunque la mujer, de 44 años, podría haber fallecido de manera violenta, será la autopsia la que determine las causas exactas de su muerte.

El servicio de emergencias 112 informó de que recibió un aviso en la barriada de Los Romanos y que los sanitarios solo pudieron confirmar el fallecimiento de la víctima, que se encontraba en el suelo de su vivienda, situada en la calle Sucre.

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha indicado en la red social X que está recabando información sobre el caso. De confirmarse como crimen machista, se trataría de la víctima número 11 de violencia de género en 2026, la segunda en la provincia de Cádiz tras el asesinato de una mujer en Olvera en enero, y la 1.354 desde 2003, cuando se comenzaron a recopilar estos datos.

Noticias relacionadas

Atención a las víctimas

El 016 ofrece atención las 24 horas a víctimas de violencia machista en 53 idiomas, por correo electrónico (016-online@igualdad.gob.es) y vía WhatsApp (600 000 016). Los menores pueden contactar con la Fundación ANAR en el 900 20 20 10. En situaciones de emergencia también se puede llamar al 112, a la Policía Nacional (091), a la Guardia Civil (062) o usar la aplicación ALERTCOPS para enviar una alerta con geolocalización.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Jonathan, de 42 años y en la calle por el 'chemsex': 'Yo tenía una vida normal y la 'tina' me lo ha quitado todo
  2. La metanfetamina ya es la droga que más ingresos causa en la unidad de patología dual del Hospital del Mar
  3. El número de mayores de 50 que se presentan a oposiciones se cuatriplica en seis años
  4. Catalunya perforará la 'falla del Vallès' para buscar energía geotérmica profunda
  5. Presentarse a oposiciones pasados los 50: 'No quiero volver a ser despedida de un trabajo basura
  6. El 'chemsex' se erige en un 'problema de salud pública' en Barcelona: hasta tres meses de espera en las unidades especializadas
  7. Bellvitge lidera el primer programa español para investigar y atender enfermedades raras
  8. Catalunya detecta un caso humano de gripe porcina en Lleida y avisa a la OMS

Detenido un hombre como posible autor de la muerte de su pareja en Cádiz

Detenido un hombre como posible autor de la muerte de su pareja en Cádiz

Catalunya es la Comunidad donde más cayó la criminalidad en 2025

Catalunya es la Comunidad donde más cayó la criminalidad en 2025

Reserva un viaje de 2.000 euros sin tener vacaciones aprobadas y acaba despedida: el Supremo avala a la empresa

Reserva un viaje de 2.000 euros sin tener vacaciones aprobadas y acaba despedida: el Supremo avala a la empresa

Los arqueólogos realizan un nuevo descubrimiento en la antigua ciudad de Petra: un sistema hidráulico avanzado con tuberías de plomo

Los arqueólogos realizan un nuevo descubrimiento en la antigua ciudad de Petra: un sistema hidráulico avanzado con tuberías de plomo

Científicos descubren cómo usar tejido vivo humano para computación, superando modelos de regresión lineal

Científicos descubren cómo usar tejido vivo humano para computación, superando modelos de regresión lineal

Álvaro Ciudad, vecino de Salt: "En primaria todos mi compañeros eran de origen migrante, en la universidad no había ninguno"

Álvaro Ciudad, vecino de Salt: "En primaria todos mi compañeros eran de origen migrante, en la universidad no había ninguno"

Depositar ropa usada en un contenedor y recibir dinero por ello: el proyecto piloto que se ensaya en España

Depositar ropa usada en un contenedor y recibir dinero por ello: el proyecto piloto que se ensaya en España

Anuar Rabat, DJ, denuncia que no quisieron contratarlo por su color de piel: "Pesa más el color que el talento"

Anuar Rabat, DJ, denuncia que no quisieron contratarlo por su color de piel: "Pesa más el color que el talento"