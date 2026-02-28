Ayudas para familias celíacas: la iniciativa de un ayuntamiento de l’Anoia ante un sobrecoste que roza los 1.000 euros al año

El Ayuntamiento de Vilanova del Camí ha abierto una nueva convocatoria de ayudas para familias con personas diagnosticadas de enfermedad celíaca, intolerancia o alergia al gluten. La línea, dotada con 10.000 euros del presupuesto municipal, puede llegar hasta los 800 euros anuales por unidad familiar, en función del número de miembros afectados.

Se trata de una iniciativa que el consistorio impulsa desde 2017, coincidiendo con la llegada de la alcaldesa Noemí Trucharte al gobierno municipal, y que se ha consolidado con una media de entre 35 y 40 familias beneficiarias cada año. En 2025, por ejemplo, se registraron 36 solicitudes y se concedieron 35 ayudas.

“Sabemos que no son grandes cantidades, pero para muchas familias es una ayuda real. Los productos sin gluten son mucho más caros y es un gasto estructural que no puedes evitar”, explica Trucharte. “Intentamos ayudar un poco ante una situación que no depende de la voluntad de nadie”.

Hasta 800 euros

El importe varía según el número de personas afectadas dentro del hogar: 200 euros anuales si hay un miembro diagnosticado; 400 euros en caso de dos; 600 euros si son tres; y un máximo de 800 euros cuando hay cuatro o más personas con celiaquía o intolerancia.

Según datos de la Associació Celíacs de Catalunya y la Federación de Asociaciones de Celíacos de España (FACE), el sobrecoste de los productos específicos sin gluten puede llegar a los 997,85 euros anuales por persona, casi 20,79 euros más por semana respecto a una cesta convencional. A pesar de una ligera reducción reciente, la diferencia sigue siendo significativa.

La enfermedad celíaca afecta entre el 1% y el 2% de la población en los países occidentales y se calcula que el 75% de los casos no están diagnosticados. Además, el componente genético hace habitual que haya más de una persona afectada dentro de la misma familia, multiplicando el impacto económico.

Una medida poco habitual

Actualmente, según la Associació Celíacs de Catalunya y la FACE, no existe una compensación económica estatal universal que cubra el sobrecoste de la dieta sin gluten, que consiste exclusivamente en seguir una dieta estricta sin gluten durante toda la vida. Las entidades recuerdan que el debate para establecer una ayuda directa continúa pendiente de despliegue. En este contexto, Vilanova del Camí se mantiene como uno de los pocos municipios catalanes con una línea estable y específica de ayudas.

“Lo recomendaría a otros ayuntamientos. No es una partida desorbitada y tiene un impacto directo en la calidad de vida de los vecinos y vecinas”, defiende la alcaldesa.

Las solicitudes se pueden presentar hasta el 24 de marzo en las Oficinas de Atención Ciudadana. El pago se hace por transferencia bancaria y no hace falta justificar posteriormente el gasto.