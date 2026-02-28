Arqueología
Los arqueólogos realizan un nuevo descubrimiento en la antigua ciudad de Petra: un sistema hidráulico avanzado con tuberías de plomo
Un estudio publicado en 'Levant' documenta un acueducto avanzado en la ciudad nabatea y revela una tecnología de gestión del agua más desarrollada de lo que se pensaba en este enclave del desierto
Joan Soler
Un estudio recientemente publicado en la revista científica 'Levant' ha puesto el foco en uno de los elementos menos visibles pero más determinantes de la antigua Petra: su sistema de abastecimiento de agua. La investigación documenta un tramo de acueducto que revela un nivel de sofisticación técnica superior al que hasta ahora se atribuía a esta ciudad monumental excavada en la roca.
Los trabajos se han centrado en el análisis detallado de una parte concreta de la infraestructura hidráulica. A través de un levantamiento topográfico y de un examen estructural minucioso, los investigadores han identificado la presencia de tuberías de plomo integradas dentro del sistema.
Tuberías metálicas en un entorno excavado en la roca
El hallazgo resulta especialmente relevante porque estas conducciones cerradas no eran frecuentes en las infraestructuras hidráulicas del entorno. Hasta ahora, Petra era conocida sobre todo por los canales visibles tallados en la piedra, que recorren las montañas que rodean la ciudad. Sin embargo, el estudio demuestra que el sistema iba más allá de los canales visibles.
Según los investigadores, el uso del plomo permitía controlar mejor la presión y el caudal del agua, minimizando pérdidas y optimizando el transporte. La combinación de canales excavados con tramos cerrados mediante tubos metálicos apunta a una planificación técnica precisa, pensada para adaptarse a un relieve abrupto y garantizar un suministro estable.
Una respuesta a un clima extremo
Petra se desarrolló en un entorno especialmente árido, donde la gestión del agua era esencial para la supervivencia. El nuevo trabajo refuerza la idea de que sus constructores desplegaron un sistema complejo y controlado para captar, conducir y distribuir los recursos hídricos.
El acueducto analizado integraba diversas soluciones: canales abiertos excavados en la roca, conducciones protegidas y tramos con tuberías metálicas. Esta fórmula mixta ayudaba a reducir la evaporación y a evitar la acumulación de sedimentos, dos factores críticos en un contexto climático seco.
Además de abastecer a la población, la infraestructura alimentaba fuentes y espacios monumentales que requerían un flujo constante. Esto indica que la red hidráulica formaba parte de una concepción urbana global, diseñada con criterios de eficiencia y continuidad.
Una nueva mirada sobre la ingeniería de Petra
Hasta ahora, la imagen de Petra se asociaba principalmente a sus fachadas monumentales esculpidas en la roca y a los canales visibles que serpenteaban por las montañas. La identificación de tuberías de plomo integradas en el acueducto amplía esta visión y obliga a reconsiderar el nivel tecnológico de la ciudad.
La coexistencia de conducciones abiertas y cerradas dentro de una misma infraestructura no era habitual en la zona, lo que subraya el carácter singular del sistema. En conjunto, el estudio apunta que Petra no solo destacó por su arquitectura monumental, sino también por una ingeniería hidráulica cuidadosamente planificada.
