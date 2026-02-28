Cuando la FP se pone al mando: alumnos de Barcelona montan la gala de despedida de los profesores jubilados

Decir que el alumnado de Formación Profesional (FP) es el responsable de todos los detalles de la gala es, en el argot de los propios jóvenes, "literal". Los chavales se responsabilizan desde la producción y realización de la ceremonia –a cargo de estudiantes de segundo del Ciclo Formativo de Grado Superior de Producción Audiovisual en el Institut de Tècniques Audiovisuals i de l'Espectacle de Barcelona (ITAEB)– hasta el diseño y la creación de los obsequios que recibirán los asistentes, realizados por los chavales del Ciclo Formativo de Grado Superior de Artes Aplicadas al Muro en La Massana, y el cátering, que llevará la firma del Institut de Gastronomia de Barcelona.

El 'cliente' es el Consorci d'Educació de Barcelona, y la gala es el acto anual de homenaje a los profesionales jubilados (maestros, profesores y el resto de empleados de la escuela barcelonesa), que se celebrará en el Casino L'Aliança de Poblenou.

Alumnado de La Massana prepara el obsequio a los trabajadores jubilados del Consorcio. / Pau Gracià

Camila, Emma y Carlos, de entre 19 y 20 años, estudian segundo de Producción Audiovisual en el ITAEB, pero este jueves están en La Massana, preparando el 'making of' de la gala, del que también se encargan. Han venido a grabar unos vídeos del proceso de creación del obsequio que se entregará a los jubilados.

Asumir responsabilidades

Tanit Plana es la motivada profesora de Carlos, Emma y Camila. Firme defensora de la pedagogía activa, convencidísima de que el aprendizaje es mucho más profundo cuando es significativo y de la importancia de asumir responsabilidades y encontrarse en una situación real, planteó al instituto qué podían hacer que fuera "real". En paralelo, el Consorci había propuesto al ITAEB participar en la organización de la ceremonia de los jubilados, y Plana lo tuvo claro: "¡La montamos toda nosotros!", respondió.

Lo recuerda agradecida –esto sucedió hace dos años, la gala del año pasado ya la montaron ellos– tanto al instituto, que tuvo plena confianza, como al Consorci. "Esa confianza se nota, los chicos la agradecen y lo dan todo", prosigue la profesora, quien con otro grupo está ultimando un pase de moda en colaboración con Razzmatazz (escenógrafos de Razzmatazz que son también profesores técnicos del ITAEB se encargan de la escenografía).

Soy una firme defensora de la pedagogía activa, el aprendizaje es mucho más profundo cuando es significativo Tanit Planas — Profesora del ITAEB

Plana insiste en que todo el trabajo es de los alumnos. Primero el cliente –el Consorci– presentó un 'briefing' de lo que necesitaba y, a partir de ahí, han ido trabajando. "De cada reunión con el cliente hacen un acta. Siempre les digo que cuando estén trabajando para algún cliente, se acordarán de muchas de las cosas que están pasando aquí ahora; pensarán en cómo lo hicieron para resolver este conflicto o aquel otro", cuenta Plana, muy orgullosa de la implicación de sus estudiantes que, además de los vídeos del 'making off', andan con el cásting para buscar a los presentadores del acto. Ya tienen atada una de las actuaciones, a cargo de Carlos, uno de los estudiantes, alumno del ITAEB de día, mago de noche (Carlitos, en el mundo de la magia).

Visibilidad al vidrio

Cuando La Massana recibió el encargo de crear los obsequios, tuvieron claro que lo harían con vidrio para dar visibilidad a la disciplina. "Hay mucha gente que no sabe dónde se estudia esta técnica en Barcelona", señala Genís Salvatella, profesor del Ciclo Formativo de Grado Superior de Artes Aplicadas al Muro.

Arnau Vadell, alumno de Salvatella, muestra las pruebas con las que trabajan en el taller. Además del vidrio, tenían claro que querían que un elemento central en la creación fuera una llave, como símbolo de que se cierra una etapa y se abre otra.