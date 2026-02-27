Un único título de bus para moverse por Girona y sus comarcas: la nueva integración arranca el 2 de marzo

Las comarcas de Girona pasarán a funcionar con una única zona tarifaria a partir del 2 de marzo, en la primera fase de la integración tarifaria que afecta al transporte interurbano por carretera. La Generalitat calcula que el cambio beneficiará a más de 400.000 personas y debe facilitar los transbordos con un solo título.

La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha avanzado la medida antes del Consejo de Administración de la ATM de Girona, que ha presidido en Girona. Lo ha hecho acompañada del delegado del Govern en Girona, Xavier Guitart, y de la directora general de Transports i Mobilitat, Susi López.

Paneque ha situado la decisión como un paso “largamente reivindicado” y ha explicado que el departamento ha trabajado los últimos meses para tipificar 11 zonas tarifarias e integrarlas en una sola dentro del ámbito de las comarcas gerundenses. “Con la integración tarifaria transformamos la movilidad de Girona en una sola zona que beneficia a más de 400.000 personas”, ha afirmado. También ha señalado que esta reordenación hará que “la mitad de la población de Girona” quede integrada en la nueva área y, según ha indicado, con ventajas como la intermodalidad entre servicios.

A partir del lunes, las personas usuarias de cualquier línea de autobús interurbano en las comarcas gerundenses podrán utilizar los títulos multiviaje de la ATM de Girona. El objetivo, según la consellera, es que el usuario pueda cambiar de línea “con un único billete, con un único título”, sin tener que ir acumulando opciones diferentes para cada trayecto.

Ahorro económico

La Generalitat defiende que la integración simplificará la gestión del día a día y supondrá ahorro económico, porque permitirá desplazarse en vehículos de diferentes empresas con un único título y sin ningún coste adicional. En paralelo, el cambio también incluye la extensión de títulos bonificados: Paneque ha mencionado la T-Jove, la T-16 y la T-10, y ha remarcado especialmente el caso de los jóvenes hasta 16 años, porque con la integración la T-16 quedará bonificada sin “diferentes niveles de precio”.

Hasta ahora, la integración tarifaria estaba vigente en la Garrotxa, el Gironès, el Pla de l’Estany y una parte de la Selva. A partir del 2 de marzo, se sumarán también los municipios del Alt Empordà, el Baix Empordà, el Ripollès y el resto de la Selva. En este punto, en el turno de preguntas también se ha mencionado que hay comarcas que pueden acabar teniendo doble integración tarifaria por conexiones con dos demarcaciones, como el propio Ripollès, y que este esquema deberá aclararse a medida que el sistema avance hacia una integración más amplia en toda Catalunya.

Uno de los elementos más destacados del nuevo escenario, según la información de la Generalitat, es que por primera vez toda la Costa Brava, de Blanes a Portbou, quedará cubierta por un sistema integrado con un solo título. El Departament considera que esto debe facilitar la movilidad cotidiana y turística, favorecer los desplazamientos de los trabajadores del sector servicios y contribuir a impulsar un turismo sostenible en el litoral gerundense.

Información, venta y atención al usuario

El despliegue también se notará en los puntos de venta e información. Paneque ha cifrado en 315 los puntos de venta y recarga donde, además, se debe facilitar información sobre el nuevo funcionamiento. Según la Generalitat, la mayoría son establecimientos comerciales —como estancos, librerías, supermercados o tiendas de telefonía— y también habrá en estaciones de autobuses y en diversos ayuntamientos.

Además, se habilita una línea de teléfono gratuita 900 y la web de la ATM para realizar consultas. Desde el mismo portal también se pueden tramitar las solicitudes de tarjetas personalizadas, que se envían al domicilio y después se pueden activar y cargar en cualquiera de los puntos de atención.

La consellera también ha apuntado que el nuevo escenario incorpora ayuntamientos que hasta ahora no formaban parte de la ATM de Comarques Gironines, un hecho que, según ha dicho, debe reforzar la gobernanza del sistema y acercar sus ventajas a más municipios.

Los siguientes pasos: urbanos y tren

En cuanto a la integración de los autobuses urbanos, Paneque ha recordado que son los ayuntamientos los que gestionan la política tarifaria y que, por tanto, la incorporación de los títulos dependerá de cada municipio y de los trámites que decida impulsar. En todo caso, las líneas urbanas de Girona y Olot ya están integradas, y la Generalitat señala que se está trabajando en la incorporación de las que gestionan los ayuntamientos de Blanes, Castelló d’Empúries, Figueres, Llançà, Lloret de Mar y Roses.

En el ámbito ferroviario, Paneque ha diferenciado lo que se aprueba ahora —la integración en los interurbanos— del futuro billete único en el tren, que se está trabajando con el Ministerio. Ha apuntado, como aproximación, que podría empezar a desplegarse el segundo semestre de este año, aunque ha evitado dar un “calendario cerrado”.

Según la información facilitada por el Departament, la segunda fase del despliegue también prevé ampliar la cobertura ferroviaria actual entre Maçanet y Sant Jordi Desvalls, de manera que se incluya todo el recorrido de las líneas RG1 y R11, desde Blanes a Portbou. Igualmente, la línea R3 se incorporaría al sistema a su paso por el Ripollès, completando la conexión ferroviaria integrada en todas las comarcas gerundenses.