Los tres miembros de 'la Manada de Écija' se enfrentan hasta a 45 años de prisión acusados de violar a una menor de edad

El juicio por la violación a una joven de 17 años en Écija por parte de tres colombianos en abril de 2024 se celebrará hoy en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla. Los varones recogieron a la menor y a un amigo tras una noche de fiesta para llevarla a su casa y, según relató la familia de la víctima, la violaron en el vehículo tras soltar al otro hombre. La acusación particular ejercida por la familia pide 45 años de cárcel para cada uno de los acusados por tres delitos de agresión sexual. Por estos mismos hechos, la petición de la Fiscalía es de 42 años de prisión (14+14+14).

Los varones fueron ingresados en prisión provisional en abril de 2024 tras prestar declaración ante el juzgado de instrucción. Los tres se acogieron a su derecho a no declarar.

La familia de la víctima narrró que la joven había salido de fiesta aquella noche a la discoteca de un pueblo cordobés junto con unos amigos. Al finalizar la noche, ella y un amigo se montaron en el coche con estos tres varones a los que no conocían de nada. La joven se quedó dormida y no se despertó cuando su amigo le llamó. Él se bajó y a ella la iban a llevar a su casa. "La llevaron a un descampado y abusaron de ella", relató la familia entonces sobre los hechos.

La madre contó en su día a Canal Sur que la víctima llegó "a casa de una hermana mía, al primero, y nosotros estamos en un tercero. A las 12 baja el padre, y a raíz de las voces me entero yo. Sube y nos cuenta que la habían violado. Y se me desmaya".

La joven fue llevada rápidamente al hospital. El Ayuntamiento de Écija puso a disposición de la familia todo tipo de medios. "Estamos trabajando para que no les falte de nada", recalcó la alcaldesa.

La tía apuntó por aquel entonces: "Yo creo que la han drogado. La situación en la que llegó no era normal. Además, los amigos tenían un reservado en la discoteca y los violadores subieron allí y echaron un vistazo. Un amigo los echó y les dijo que no podían estar. Yo pienso que la estuvieron observando y tienen esa costumbre porque la discoteca está cerca del pueblo".

En dependencias policiales ya hubo un conato de pelea entre la familia de la víctima y la de los presuntos agresores. La tía contó que se enfrentó a una mujer. "Nosotros nos los queríamos comer. La situación se puso más agresiva. Si mi marido hace eso no voy a apoyarlo porque eso no se puede hacer. Con un bebé que tenía, que te presentes allí y defiendas que la niña no salga".