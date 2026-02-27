Dos testigos califican de "violento" al principal sospechoso del caso Pol Cugat, el joven asesinado en una plantación de marihuana

El juzgado de Lleida ha interrogado este viernes a dos testigos del caso de Pol Cugat, un joven barcelonés de 26 años que fue asesinado mientras vigilaba una plantación de marihuana en Les Borges Blanques (Lleida) y cuyo cuerpo lleva ya más de cuatro años en paradero desconocido. Los dos testigos, amigos de Albert B., el principal investigado por matar a Pol, han declarado que el sospechoso tiene un “carácter violento”, especialmente, cuando “bebe” o “consume drogas”, según ha explicado a este diario el abogado que representa a la familia de la víctima, Josep Lluís Jordán.

Uno de los dos testigos era un amigo de Albert al cual este visitó la misma noche en que los Mossos creen que murió Pol. Tras ocultar su cuerpo, en un lugar que todos los implicados siguen sin revelar, Albert viajó a Barcelona en tren desde Lleida y después regresó en moto. Fue entonces cuando se presentó en casa de este amigo para preguntarle si podía quedarse a dormir. El amigo ha declarado que respondió que no.

A continuación, Albert le pidió que le dejara el coche porque necesitaba vender la moto. Según ha declarado en sede judicial este testigo, su respuesta fue de nuevo que no podía dejarle su coche. La moto fue hallada por los policías días después muy cerca de la casa donde reside este amigo.

La otra testigo citada este viernes en el juzgado de Lleida es una amiga de Albert. El sospechoso se presentó en casa de esta mujer el día antes de entregarse a los Mossos d’Esquadra, que llevaban varios meses buscándole por la muerte de Pol. La mujer ha declarado que dejó que Albert se quedara a dormir y ha subrayado que lo vio muy deteriorado y mal vestido. También ella ha explicado, según Jordán, que Albert puede ponerse “muy violento” y que, en el pasado, había protagonizado peleas en un bar de Lleida que ambos frecuentaban.

Sin pistas sobre el cuerpo de Pol

Ninguno de los dos testigos ha aportado ningún tipo de información sobre dónde fue escondido el cuerpo de Pol Cugat. La familia tenía esperanzas de que las declaraciones de este viernes ayudaran a encontrar el cadáver de este joven. Pero no ha sido así, en parte porque este viernes también estaban citadas otras dos personas que ni siquiera se han presentado.

El próximo 11 de marzo, además, estaban previstas otras cuatro declaraciones de testigos, más importantes que las de hoy para encontrar el cuerpo de Pol, pero uno de sus abogados defensores ha pedido que se aplacen, y el juzgado ha aceptado, para desesperación de la familia de la víctima. Hará falta esperar otros dos meses más, por lo menos, para interrogar a estos testigos, entre los que se encuentra el presunto líder de la banda de traficantes que ‘contrató’ a Pol en verano de 2021.

Más de cuatro años de angustia

Pol Cugat desapareció el 21 de octubre de 2021 mientras vigilaba una plantación de marihuana. La familia cree que los dueños del cultivo acabaron matando a Pol para no tener que pagarle el dinero que le habían prometido. Después, se deshicieron de su cuerpo, recogieron la droga y la distribuyeron entre sus compradores.

Dos días más tarde, el 23 de octubre de 2021, tres de los sospechosos acudieron a la policía catalana y afirmaron que un día antes, el 22 de octubre al mediodía, habían ido al chalet de la plantación las Borges Blanques y se habían encontrado con el cadáver de Pol.

Sin embargo, cuando los Mossos se dirigieron al lugar indicado, ese 23 de octubre, tras tomarles declaración, encontraron la casa vacía. Las cerraduras no habían sido forzadas. En la planta inferior quedaban los restos de una plantación de cannabis ya recogida y en una de las habitaciones de la planta superior había manchas de sangre que resultaron ser de Pol. Su cuerpo había desaparecido.

Cámaras de seguridad

El día que tres de los implicados se presentaron en comisaría hubo un cuarto que también tenía que hacerlo pero que se dio a la fuga: Albert B.. Este hombre estuvo en paradero desconocido durante ocho meses. Después se entregó, entró en prisión preventiva algún tiempo y actualmente vuelve a estar en la calle con la única obligación de personarse periódicamente en el juzgado para firmar.

Las pesquisas del Área Central de Investigación (AIC) de Lleida han descubierto que Albert B. condujo el coche de Pol el 21 de octubre –horas después del asesinato– hasta un aparcamiento de la Universitat de Lleida: fue detectado por cámaras de seguridad del recinto. En ese trayecto tuvo que pasar por Castelldans. En Castelldans es donde se pierde la señal del teléfono móvil de Pol.