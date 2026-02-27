Un 76% de las cuidadoras geriátricas tienen peor salud mental que la media de la población

Una tesis doctoral elaborada por la fisioterapeuta y docente de la Facultad de Ciencias de la Salud de Manresa (UVic-UCC) Mireia Campoy revela que las condiciones laborales y sociales tienen consecuencias en la salud física y mental de las cuidadoras geriátricas. Entre los datos más destacados figura que el 76% tiene una peor salud mental que la media de la población y más del 70% afirma padecer trastornos musculoesqueléticos. El 44%, además, dice sufrir dolor lumbar persistente.

La autora de la tesis señala que mejorar los recursos disponibles, homogeneizar las condiciones laborales y garantizar tiempo suficiente para completar las tareas podrían contribuir a reducir estas "desigualdades estructurales".

“Las desigualdades que hemos detectado no son fruto de factores individuales. Responden a limitaciones estructurales del modelo actual de cuidados, que comprometen tanto la salud de las cuidadoras como la calidad de la atención a las personas mayores”, afirma la autora de la tesis. En una entrevista a la ACN, explica que el objetivo final del estudio era “tener una comprensión más profunda” de un colectivo que “muchas veces es menospreciado” a pesar de ser “clave” a la hora de afrontar el proceso de envejecimiento de la sociedad y los cuidados de larga duración.

Una de las principales conclusiones a las que ha llegado es que las condiciones laborales de las cuidadoras geriátricas varían sustancialmente en función de la titularidad del centro donde trabajan y que esto se traduce en más problemas de salud física y mental. En el caso de las profesionales de las residencias privadas y concertadas entrevistadas, realizan jornadas más largas, tienen una distribución más irregular de las tareas, trabajan a un ritmo más intenso y sostenido, con menos margen de tiempo y deben dar respuesta a un mayor volumen de demandas emocionales.

Medio millar de cuidadoras

Para su tesis doctoral, la investigadora realizó cuatro estudios cuantitativos a partir de los datos recogidos en una encuesta sobre condiciones laborales y salud que respondieron 508 cuidadoras profesionales geriátricas de toda España. La muestra estaba formada mayoritariamente por mujeres (95%), la mayoría con una trayectoria profesional de más de 10 años en el cuidado de personas mayores. Los datos permiten constatar que el 38% de las cuidadoras trabaja en turnos rotativos y que el 28% tiene jornadas que superan las 40 horas semanales. También se realizó un estudio cualitativo utilizando la metodología participativa Concept Mapping, que dio voz directa a 93 trabajadoras para identificar y priorizar las causas percibidas del dolor lumbar.

Los datos cuantitativos constatan que tanto el dolor lumbar persistente como la mala salud mental se asocian a factores sociales y laborales, como la edad, un contexto socioeconómico familiar y territorial desfavorable, la ausencia de otros trabajos remunerados y la falta de tiempo para completar las tareas laborales. También influyen la poca experiencia, las altas demandas físicas y el conflicto trabajo-familia.

Un sector precario y feminizado

La investigación pone de manifiesto la precariedad estructural de un sector esencial y profundamente feminizado. Las cuidadoras geriátricas desarrollan su actividad en condiciones de gran exigencia física y emocional, con poca capacidad de autonomía y un reconocimiento insuficiente. Los datos demuestran que las desigualdades en salud que experimentan “no son fruto de factores individuales, sino del funcionamiento global del sistema de cuidados y de atención a la dependencia”.

La investigadora concluye que es necesario garantizar un “sistema público y universal de cuidados, alejado de la lógica de la privatización y el lucro, que reconozca y garantice los derechos laborales, la estabilidad, la promoción profesional y la equidad territorial”. Estas políticas deberían reconocer los cuidados como un derecho y apostar por un modelo de cuidados basado en la atención centrada en la persona, la prevención de la institucionalización y el apoyo comunitario.

En paralelo, también se señala la necesidad de reforzar la formación, mejorar las condiciones contractuales y dotar a los centros de los recursos necesarios. Y subraya que las problemáticas que sufren las cuidadoras tienen un “impacto directo” en la calidad de la atención a los usuarios.