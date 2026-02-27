Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Peste porcinaJulio IglesiasCuadro Champions 2026MonarquíaPremios Goya 2026Hermanos TorresBarcelonaMetanfetaminaGuerra Pakistán - AfganistánChemsexLove of LesbianEncuesta Castilla y León
instagramlinkedin

Precarización laboral

Un 76% de las cuidadoras geriátricas tienen peor salud mental que la media de la población

Una fisioterapeuta y docente catalana ha realizado la investigación a partir de 500 mujeres

Mujeres que cuidan de sus padres: "Renunciamos a todo y se nos deja solas"

Una profesional cuidando a un usuario de uno de los centros geriátricos de Barcelona. Foto archivo

Una profesional cuidando a un usuario de uno de los centros geriátricos de Barcelona. Foto archivo / Zowy Voeten

ACN

ACN

Manresa
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Una tesis doctoral elaborada por la fisioterapeuta y docente de la Facultad de Ciencias de la Salud de Manresa (UVic-UCC) Mireia Campoy revela que las condiciones laborales y sociales tienen consecuencias en la salud física y mental de las cuidadoras geriátricas. Entre los datos más destacados figura que el 76% tiene una peor salud mental que la media de la población y más del 70% afirma padecer trastornos musculoesqueléticos. El 44%, además, dice sufrir dolor lumbar persistente.

La autora de la tesis señala que mejorar los recursos disponibles, homogeneizar las condiciones laborales y garantizar tiempo suficiente para completar las tareas podrían contribuir a reducir estas "desigualdades estructurales".

“Las desigualdades que hemos detectado no son fruto de factores individuales. Responden a limitaciones estructurales del modelo actual de cuidados, que comprometen tanto la salud de las cuidadoras como la calidad de la atención a las personas mayores”, afirma la autora de la tesis. En una entrevista a la ACN, explica que el objetivo final del estudio era “tener una comprensión más profunda” de un colectivo que “muchas veces es menospreciado” a pesar de ser “clave” a la hora de afrontar el proceso de envejecimiento de la sociedad y los cuidados de larga duración.

Una de las principales conclusiones a las que ha llegado es que las condiciones laborales de las cuidadoras geriátricas varían sustancialmente en función de la titularidad del centro donde trabajan y que esto se traduce en más problemas de salud física y mental. En el caso de las profesionales de las residencias privadas y concertadas entrevistadas, realizan jornadas más largas, tienen una distribución más irregular de las tareas, trabajan a un ritmo más intenso y sostenido, con menos margen de tiempo y deben dar respuesta a un mayor volumen de demandas emocionales.

Medio millar de cuidadoras

Para su tesis doctoral, la investigadora realizó cuatro estudios cuantitativos a partir de los datos recogidos en una encuesta sobre condiciones laborales y salud que respondieron 508 cuidadoras profesionales geriátricas de toda España. La muestra estaba formada mayoritariamente por mujeres (95%), la mayoría con una trayectoria profesional de más de 10 años en el cuidado de personas mayores. Los datos permiten constatar que el 38% de las cuidadoras trabaja en turnos rotativos y que el 28% tiene jornadas que superan las 40 horas semanales. También se realizó un estudio cualitativo utilizando la metodología participativa Concept Mapping, que dio voz directa a 93 trabajadoras para identificar y priorizar las causas percibidas del dolor lumbar.

Los datos cuantitativos constatan que tanto el dolor lumbar persistente como la mala salud mental se asocian a factores sociales y laborales, como la edad, un contexto socioeconómico familiar y territorial desfavorable, la ausencia de otros trabajos remunerados y la falta de tiempo para completar las tareas laborales. También influyen la poca experiencia, las altas demandas físicas y el conflicto trabajo-familia.

Un sector precario y feminizado

La investigación pone de manifiesto la precariedad estructural de un sector esencial y profundamente feminizado. Las cuidadoras geriátricas desarrollan su actividad en condiciones de gran exigencia física y emocional, con poca capacidad de autonomía y un reconocimiento insuficiente. Los datos demuestran que las desigualdades en salud que experimentan “no son fruto de factores individuales, sino del funcionamiento global del sistema de cuidados y de atención a la dependencia”.

La investigadora concluye que es necesario garantizar un “sistema público y universal de cuidados, alejado de la lógica de la privatización y el lucro, que reconozca y garantice los derechos laborales, la estabilidad, la promoción profesional y la equidad territorial”. Estas políticas deberían reconocer los cuidados como un derecho y apostar por un modelo de cuidados basado en la atención centrada en la persona, la prevención de la institucionalización y el apoyo comunitario.

Noticias relacionadas y más

En paralelo, también se señala la necesidad de reforzar la formación, mejorar las condiciones contractuales y dotar a los centros de los recursos necesarios. Y subraya que las problemáticas que sufren las cuidadoras tienen un “impacto directo” en la calidad de la atención a los usuarios.

TEMAS

  1. España tendrá este año el fremanezumab, el primer fármaco contra la migraña pediátrica: una inyección una vez al mes
  2. Jonathan, de 42 años y en la calle por el 'chemsex': 'Yo tenía una vida normal y la 'tina' me lo ha quitado todo
  3. Las balizas V-16 se activan 2.300 veces al día: 'Ni geolocalizan ni envían datos personales del conductor
  4. La familia del niño que está en la uci tras caer de 15 metros en una boda en L'Hospitalet demandará al hotel: 'La rejilla no estaba sujeta
  5. El número de mayores de 50 que se presentan a oposiciones se cuatriplica en seis años
  6. El 'chemsex' se erige en un 'problema de salud pública' en Barcelona: hasta tres meses de espera en las unidades especializadas
  7. Catalunya perforará la 'falla del Vallès' para buscar energía geotérmica profunda
  8. La metanfetamina ya es la droga que más ingresos causa en la unidad de patología dual del Hospital del Mar

Europa da luz verde a la primera vacuna combinada contra la gripe y el covid-19

Europa da luz verde a la primera vacuna combinada contra la gripe y el covid-19

Un 76% de las cuidadoras geriátricas tienen peor salud mental que la media de la población

Un 76% de las cuidadoras geriátricas tienen peor salud mental que la media de la población

Los conductores de bus de L'Hospitalet logran una primera victoria judicial en su pulso laboral con Moventis

Los conductores de bus de L'Hospitalet logran una primera victoria judicial en su pulso laboral con Moventis

El transporte público de las Terres de l'Ebre entran al sistema tarifario integrado del Camp de Tarragona

El transporte público de las Terres de l'Ebre entran al sistema tarifario integrado del Camp de Tarragona

Crimen de Vilafruns: preguntas y respuestas sobre la muerte violenta de Balsareny

La anciana encontrada sin vida en Mallorca se habría suicidado tras hallar a su hijo muerto

La anciana encontrada sin vida en Mallorca se habría suicidado tras hallar a su hijo muerto

La primavera meteorológica comenzará con una dana tras un invierno con el doble de lluvias de lo habitual

La primavera meteorológica comenzará con una dana tras un invierno con el doble de lluvias de lo habitual

Detienen la búsqueda sobre el terreno del hombre desaparecido en Susqueda tras cuatro días sin rastro