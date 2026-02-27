Areas inundables, compensar a agricultores y un anillo verde: la receta de la universidad para la zona dana

La receta de la UPV y el CEAM para la zona dana consiste en zonas inundables con compensaciones a agricultores, un anillo verde, renaturalizar el Plan Sur y prolongar el jardín del Túria desde el Parque de Cabecera hasta l'Assut del Repartiment, entre otras medidas.

Los profesionales de la Universitat Politècnica de València (UPV) y el CEAM (Centro de estudios ambientales del Mediterráneo) que plantean estas medidas en las "Bases de l'Estratègia de regeneració integral dels espais rústics afectats per les riuades de 2024 en l'àrea metropolitana de València" han presentado hoy en el Centre del Carme las líneas maestras de sus propuestas para la recuperación de la zona dana y completar las obras hidráulicas de la Confederación Hidrográfica del Júcar para minimizar las futuras riadas pasan por crear "zonas inundables con compensaciones a agricultores, un anillo verde y renaturalizar el Plan Sur", en referencia al nuevo cauce del Túria.

Los autores del trabajo con responsables de la Conselleria de Medio Ambiente, ayer en el Centre del Carme. / Laura Ballester

Se trata, como ha asegurado al inicio del acto el vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, de "impulsar el Sistema de Parques Metropolitanos en l’Horta Sud como una infraestructura verde estratégica que complementará las obras hidráulicas estructurales competencia del Gobierno de España, con el objetivo de evitar duplicidades y garantizar que las inversiones sumen y refuercen la protección del territorio frente a futuras inundaciones".

Las "Bases de l'Estratègia de regeneració integral dels espais rústics afectats per les riuades de 2024 en l'àrea metropolitana de València" ha sido elaborado por un equipo multidisciplinar confirmado por el profesor y coordinador del proyecto Eduardo Rojas Briales, el catedrático emérito Juan Marco Segura, Francisco Vallés Morán (hidrología e hidráulica), Tomás Ruiz Sánchez (Infraestructuras de transportes), Francisco Buchón (Cartografía), Javier Rivera Linares (urbanismo y paisajismo), Rafael Delgado Artes (agricultura, patrimonio e infraestructuras verdes) y Samira Khodayar Pardo (meteorología y climatología).

Los ocho especialistas proponen unas líneas estratégicas a seguir basadas en tres ejes: hidrológico-hidráulico, social y ambiental. Respecto al eje hidrológico-hidráulico, basado en el modelo de flujos elaborado durante la dana por el ingeniero de caminos, Francisco Vallés, se pretende "disminuir la peligrosidad de inundación y el grado de exposición de personas, bienes y servicios minimizando el riesgo de inundación". ¿Cómo? A través de soluciones basadas en la naturaleza como "zonas de laminación o de acumulación controlada" (de agua de lluvia) y parques metropolitanos coincidentes con las principales vías de flujos desbordados (parques verdes afluentes)".

Otra propuesta es la creación de infraestructuras verdes, tanto públicas como privadas, con "compensaciones a los titulares que ejercen la agricultura en zonas inundables (por los perjuicios y la reposición de infraestructura de riego o accesos)". Los especialistas trabajan en plantear con la dirección general del Agua de la Conselleria de Agricultura la servidumbre por inundación "que no expropia la parcela pero sí permite al agricultor conocer esa posibilidad de compensación por el daño que la inundación controlada pueda causarle con cierta frecuencia", explicó el ingeniero de camino Francisco Vallés.

El ingeniero agrónomo y coordinador del proyecto, Eduardo Rojas, también ha añadido que también se prevé plantear modificar la ley de aguas para que las infraestructuras de riego puedan ser compensadas y, mientras se ejecuta este cambio legal "se deberá buscar un sistema en agroseguro para cubrir los daños hasta que los cubra el cambio legal". Son medidas, apuntó el coordinador de la red de parques inundables, Vicente Dómine, "ya desarrolladas en centro Europa, en Alemania y en Francia, que permiten no expropiar pero sí indemnizar de forma acordada o imponer un derecho de servidumbre". Un representante de AVA (Asociación valenciana de agricultores) contactó con los representantes de la administración presentes en el acto, para interesarse por la medida y comenzar a trabajar juntos.

Los especialistas también plantean una "apuesta decidida por un potente anillo verd metropolitano que conecte l'Horta, el parque natural del Túria y la Albufera, perpendicular a las grandes infraestructuras y asegure una alta calidad de vida a los habitantes del área metropolitana". La propuesta incluye dos proyectos "preexistentes y maduros que podrían ser implementados bien pronto: la conexión del jardín del Turia de València desde el final hasta l'assut del repartiment y la renaturalización y mejora de la capacidad de evacuación del plan sur, integrándolo en su entorno". Un plan sur que, como recordaron durante las diferentes exposiciones, garantizó la seguridad a València por el incremento de caudal en el Turia pero agravó la inundación en l'Horta Sud.

Noticias relacionadas

Al acto asistieron también, el comisionado para la Recuperación, Raúl Mérida; la secretaria autonómica de Medio Ambiente y Territorio, Sabina Goretti Galindo; el director general de Urbanismo, Paisaje y Evaluación Ambiental, Miguel Ángel Ivorra, el director general de Calidad y Educación Ambiental, Jorge Blanco; la directora general de Recuperación y Reconstrucción, Sandra Castillo; el coordinador de la red de parques inundables, Vicente Dómine, así como el rector de la Universitat Politècnica de València, José Capilla.