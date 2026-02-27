Presupuestos de la Generalitat 2026: El Govern destinará 1.600 millones a política ambiental, más del 3% del presupuesto general

Pese a tener los embalses llenos, la gran prioridad presupuestaria en materia de transición ecológica es la gestión del agua. De los 3.453 millones de euros (8,5% del total) que el Govern prevé destinar al Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, 1.416 millones se invertirán en medio ambiente y ciclo del agua, a los que se tienen que sumar 201 millones que se dedicarán al fomento de las energías renovables. En total, la partida ascienda a más del 3% de las cuentas generales del Govern. ¿Pero cómo se repartirá este monto y qué infraestructuras hídricas y políticas verdes se priorizarán?

Si las cuentas propuestas por el Ejecutivo catalán salen adelante, invertirán 895 millones de euros en el ciclo del agua. Esto supondrá el 63% de la cantidad destinada a medio ambiente y casi el 2% del total del Presupuesto de la Generalitat.

De estos 895 millones, 528 se inyectarán a la ACA (Agència Catalana de l'Aigua) y 311 a ATL (ente de abastecimiento público de agua Ter Llobregat. Con parte de este dinero, la Generalitat prevé sufragar el proyecto de ampliación de la potabilizadora del Besòs, para poder aprovechar el agua de este río metropolitano y los acuíferos asociados.

Energías renovables

Para que la transición energética avance, el Govern prevé dotar con 187 millones a L'energètica, la compañía pública de energía eléctrica de origen renovables. Además, también se han presupuestado 14 millones para la instalación de placas fotovoltaicas en edificios públicos. Las cuentas incluyen también partidas para el Plemcat (Plataforma de I+D en Energías Marinas de Catalunya), el parque eólico experimental de Roses, previo a una instalación eólica marina comercial.

El documento económico también hace viable la plataforma de ensayo y demostración para la transición energética (PRIMA) que el Instituto Catalán de la Energía Sostenible (IREC) pretende construir en Gurb (Osona). Las inversiones pensadas para fomentar el vehículo eléctrico no forman parte de la conselleria liderada por Sílvia Paneque pero también forman parte del borrador.

Biodiversidad

Para impular la biodiversidad, el Govern reserva 214 millones de euros, un 0,4% del total de los Presupuestos catalanes y un 15% de la parte centrada en medio ambiente y agua. Una parte de este dinero irá destinada a los parques naturales y a otros espacios protegidos como el delta del Llobregat, la zona de humedales cercana al aeropuerto que lleva años infrafinanciado.

El Ejecutivo destaca también la ampliación económica del fondo de Patrimonio Natural, el incremento de recursos para la gestión forestal sostenible y un proyecto para redimensionar el cuerpo de Agents Rurals (forman parte de Interior i Seguretat) y el personal de administración dedicado al medio natural.

Retirar el amianto

Otra de las asignaturas pendientes es la retirada del amianto, que se deberá acelerar cuando la nueva ley de erradicación de este material entre en vigor. El Govern tiene previsto invertir 237 en la Agència de Residus de Catalunya (ARC) para vehicular el plan de erradicación del amianto con un nuevo reglamento y para desarrollar el nuevo plan de infraestructuras para tratar residuos.