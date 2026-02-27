Presupuestos de la Generalitat 2026: Interior crece un 35% y proyecta casi 2.000 nuevas plazas de Mossos, bomberos y agentes rurales

El presupuesto del Departament de Interior y Seguridad Pública asciende a 2.352 millones de euros, según las cuentas presentadas por el Govern este viernes, lo que significa 603 millones más que en 2023 y un incremento del 35%. La principal novedad de este incremento está en el refuerzo de los servicios públicos con la convocatoria de 1.587 nuevas plazas de Mossos d'Esquadra, 300 nuevas de Bomberos y 100 de Agentes Rurales. De esta forma, las plazas de los cuerpos de seguridad y emergencias crecerían en 6.253 respecto a 2023.

La intención de Interior es adecuar la plantilla de Mossos a las necesidades actuales y emergentes en materia de seguridad y emergencias así como los equipamientos policiales y los uniformes de los agentes para modernizar su imagen. También se quiere incorporar a nuevos bomberos funcionarios y voluntarios para potenciar su capacidad operativa y afrontar los efectos del cambio climático, de acuerdo con lo establecido en el Plan Bombers 2030. Actualmente hay 20.8993 agentes de Mossos y 5.128 bomberos (3.209 funcionarios y 1.919 voluntarios).

Junto al incremento de personal también se quieren mejorar las herramientas de los cuerpos de seguridad y emergencias. Por eso, se han previsto 39 millones para la renovación y ampliación de 487 vehículos para Mossos, 106 vehículos ligeros y 5 pesados para Bomberos y 245 para Rurales. Además, se incluyen 17 millones para obras en comisarías, como la nueva de Mollerussa (7 millones), la rehabilitación integral de la de Sant Martí de Barcelona y otras 10 infraestructuras policiales.

En cuanto a los parques de Bombers, se prevé la finalización de las instalaciones de Terrassa y Tarragona, ejecutar las obras en la sede regional de Sant Fruitós de Bages y nuevos parques de voluntarios en Serós y Gelida (18 millones en total). Además, se comprarán 7.000 chalecos antibalas y fundas interiores para Mossos, y 5.366 EPI para Bomberos (14 millones).

Las cuentas incluyen 1.634 millones para seguridad ciudadana, 387 para prevención, extinción de incendios y salvamentos y 91 para tráfico y seguridad vial. También habrá partidas para equipamientos de Protecció Civil. Además, se quiere invertir en instalaciones del Institut de Seguretat Pública de Catalunya para garantizar la mejora en el aprendizaje así como en fomentar la cooperación con ayuntamientos para promover la movilidad segura y reforzar las ayudas en protección civil.

Casi 40 millones en prisiones

El proyecto de presupuestos del Departament de Justícia presentado es de 1.392 millones de euros, un 22% más que en 2023, lo que supone un aumento de 254 millones. Buena parte se van en los 92,7 millones de euros para justicia gratuita, que incluye la actualización de los importes de los módulos así como la creación de nuevos servicio del Turno de Oficio. También están previstos 39 millones para inversiones en prisiones y 21 para edificios judiciales. El proyecto incluye 91 nuevas unidades judiciales y 175 nuevas dotaciones de personal de la administración de justicia.

En el capítulo de inversiones en centros penitenciarios (39 millones en 2026), se incluyen partidas para las obras del centro abierto en Zona Franca, la redacción del proyecto del centro de mujeres en Zona Franca y la ejecución de obras de reforma en la prisión de Ponent (Lleida).

También existen 21 millones para inversiones en edificios judiciales, que incluyen el inicio de obras del Foro de la Justicia en Tarragona, la primera fase de las obras de la Audiencia de Barcelona, el nuevo edificio judicial en Martorell y la ejecución de obras de mejora en los juzgados de Sabadell, Tortosa y Cervera. Además están previstos 11,5 millones por los programas Barnahus, que atienden a menores que han sufrido abusos sexuales.

Justícia incluye 85 millones de euros para el Colegio de Abogados y Procuradores de Catalunya; 2,3 para el Servicio de Intervención y Orientación a la Víctima del Delito y Justicia Restaurativa; 1 millón para subvenciones por asistencia religiosa en los hospitales, y 1,5 para becas para opositores del Centro de Estudios Jurídicos y Formación Especializada. También habrá inversiones en la finalización del Plan de Fosas y la implantación de los módulos informáticos del nuevo sistema de gestión procesal e-justicia.cat.