Presupuestos de la Generalitat 2026: Educació destina 5.300 millones a contratar docentes y asumir la subida salarial

La propuesta de presupuestos para la Generalitat de Catalunya aprobados por el Govern presentados este viernes -y que el Ejecutivo espera aprobar en el pleno del Parlament del próximo 20 de marzo- prevé una inversión de 48.231 millones. De estos, 8.356 millones se destinarían a la Conselleria de Educació i Formació Professional (FP), lo que representa un incremento del 20% respecto a las cuentas de 2023.

La lista de frentes abiertos a los que dedicar ese dinero es larga y las urgencias, múltiples. La propuesta de cuentas incluye dedicar parte de 5.300 millones a pagar nóminas, a la contratación de 4.162 nuevos docentes para avanzar en la anunciada bajada de ratios y a la mejora de las retribuciones de los docentes (cuestión que hoy por hoy encalla las negociaciones entre los sindicatos del sector y la conselleria).

El documento recoge también 314 millones en inversiones en infraestructuras educativas, que incluyen ampliaciones de centros, nuevas construcciones (quedan aún casi un millar de barracones escolares) y un nuevo fondo para "poner al día" escuelas (aquí cabe la pendiente climatización escolar y la eliminación de barreras arquitectónicas).

Ayudas al comedor escolar

Se incluyen también 253 millones que se destinarían a ayudas al transporte y comedor escolar, que beneficiarían a 214.000 y 46.800 alumnos respectivamente (justo cuando se acaba de publicar la enésima subida del precio del comedor escolar para el próximo curso).

Seis millones irán a la creación de nuevas plazas en centros de educación especial y 38 millones a la contratación de monitores de apoyo a la inclusión, una demanda de centros y familias.

Pequeña infancia

En cuenta al 0-3, la propuesta incluye la creación de 900 nuevas plazas en 'escoles bressol' públicas y la inversión de 108 millones para financiar el funcionamiento de las 'llars d'infants' municipales, "incluida la implantación progresiva de la gratuidad del 0-3" -prometida para este curso pero aún pendiente precisamente, aseguró el Govern, por la falta de presupuestos-, para la que se prevé destinar 54,3 millones.

Destina también 8,3 millones para el despliegue del 'Plan de la Formación Profesional', y 42 en programas de refuerzo de enseñanza y aprendizaje de lenguas y matemáticas, así como las mentorías digitales.

1.195 millones para las universidades públicas

En lo referente a las cuentas para la Conselleria de Recerca i Universitats, contará con un presupuesto de 1.950 millones de euros, cifra que representa un incremento de 374 millones de euros (el 23,7%) respecto al presupuesto de 2023.

De estos 1.950 millones, se destinarían 1.195 millones de euros directamente a las universidades públicas y 53 millones a infraestructuras científicas y universitarias.

En cuento a los precios de matrícula universitaria, se destinan 15,2 millones de euros para consolidar la reducción de tasas de matrícula en las universidades públicas y la UOC aplicada al curso 2025-2026.

Investigación y talento

En cuanto a la Investigación, se reservan 80 millones al "fomento del talento" para la formación de las personas a lo largo de la vida. En el apartado de Innovación y transferencia, se otorgan 52 millones para potenciar la transferencia de conocimiento.

El presupuesto de Universitats recoge también la inversión de 154 millones para mejorar la financiación de los centros CERCA y 47,7 millones para la consolidación del programa ICREA de atracción y retención de talento.