Deterioro de la audición

Los otorrinos denuncian que solo 11 comunidades financian audífonos para mayores y con criterios "restrictivos"

Los facultativos piden campañas de cribado auditivo para identificar de forma precoz a los séniors que sufren pérdida progresiva de audición

Presentarse a oposiciones pasados los 50: "No quiero volver a ser despedida de un trabajo basura"

Solo el 25 por ciento de las personas mayores de 80 años usan audífonos, cuando el 80 por ciento de ellos tienen una pérdida auditiva significativa

Solo el 25 por ciento de las personas mayores de 80 años usan audífonos, cuando el 80 por ciento de ellos tienen una pérdida auditiva significativa / Elderly woman wearing a hearing aid

Patricia Martín

Patricia Martín

Madrid
A partir de los 60 años, muchas personas experimentan una pérdida progresiva de audición, que puede estar causada por múltiples causas, como traumatismos sonoros repetidos, infecciones del oído, enfermedades cardiovasculares y metabólicas o procesos degenerativos de las células auditivas. La presbiacusia, que es como se denomina, "constituye un problema de salud pública todavía insuficientemente atendido", según denuncia la Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello (SEORL-CCC), con motivo del Día Mundial de la Audición, que se celebra el 3 de marzo.

El problema de la pérdida de audición es que da lugar a una enfermedad crónica irreversible que dificulta la comunicación, especialmente en ambientes ruidosos. Esta limitación genera que las personas afectadas tiendan a aislarse cada vez más, ante la dificultad de participar en reuniones o actividades sociales. Y el problema deriva, en ocasiones, en pérdida de autoestima e incluso depresión. Además, la falta de relaciones sociales está relacionada con el deterioro cognitivo, de forma que hasta el 9% de los mayores con pérdida auditiva no tratada desarrolla algún tipo de demencia.

Pero existe una solución que puede revertir la situación: los audífonos. El problema es que muchos mayores rehúye usarlos porque le da vergüenza o los considera incómodos, y también son muchos los que desconocen la gravedad de su problema auditivo y las posibles implicaciones y, por eso, su uso no está tan extendido como debería. Ante ello, los otorrinos solicitan que se realicen campañas sistemáticas de cribado auditivo, para identificar precozmente a estos pacientes y orientarles a la solución terapéutica más adecuada en cada caso.

La financiación

Sin embargo, advierten, el cribado solo tiene sentido si va acompañado de un acceso real y equitativo a los audífonos, puesto que no están al alcance de todos los bolsillos. El problema es que solo 11 comunidades autónomas financian la adquisición de estos aparatos para personas mayores, "con criterios heterogéneos y, en ocasiones, restrictivos", según denuncia la Sociedad de Española de Otorrinolaringología.

A su juicio, la financiación de audífonos debería incorporarse, de manera homogénea, en todas las autonomías a través de la cartera de prestaciones del Sistema Nacional de Salud, como cualquier otro tratamiento, porque aunque estos dispositivos tengan un coste inicial elevado, los beneficios de poder oír correctamente "superan ampliamente el gasto inicial", tanto a nivel particular, como para el conjunto del sistema de salud.

Y, cuando los audífonos no funcionan, existe la posibilidad de recurrir a los implantes cocleares, otro de los tratamientos disponibles para los mayores con pérdida de audición más severa.

