La negociación entre docentes y Educació se encalla en la cuestión salarial: la huelga de marzo sigue en pie

El sindicato Professors de Secundària anunciaba a primera hora de la mañana de este viernes que no asistiría a la última reunión de la semana de la mesa sectorial de Educació ante lo que considera una "falta de respeto" de la Generalitat, que a sus ojos está "dilatando" las negociaciones para la mejora de las condiciones laborales de los docentes. Después de las tres primeras jornadas de negociación el sindicato ve "la clara mala fe" por parte de la conselleria y ha decidido no acudir a la mesa sectorial "a perder el tiempo". Tampoco lo ha hecho el sindicato CGT.

Sí han acudido a la mesa el sindicato USTEC, el principal en el sector, CCOO y UGT, que valoran "ciertos avances", aunque coinciden en que el incremento salarial sigue siendo el principal punto de fricción en las mesas de negociación. El Departament ha planteado un incremento del 25% en el complemento específico salarial (el que deciden las comunidades autónomas), propuesta que los sindicatos siguen considerando insuficiente, por lo que sigue en pie la semana de huelgas por territorios previstas del 16 al 20 de marzo.

Limitación de plazas perfiladas

El sindicato UGT señala como uno de los logros principales de la negociación la limitación de las plazas docentes "perfiladas" (aquellas que se cubren mediante entrevista y no por méritos directos). La conselleria, apuntan, ha aceptado un límite del 3%.

Según la propuesta puesta sobre la mesa por la conselleria para acercar posiciones con los sindicatos, de cara al curso 2027-28, solo se mantendrán cuatro perfiles específicos: Lingüístico en lengua extranjera, Gestión de Proyectos, Lectura y biblioteca escolar, e Inmersión lingüística. Además, los sindicatos participarán como observadores en las entrevistas de selección, una medida propuesta por los sindicatos para reducir la arbitrariedad y garantizar que el acceso a la función pública se base en el mérito.

Esta cuestión era una demanda sindical que choca de frente con una reivindicación de las direcciones, también organizadas, quienes defienden la necesidad de estas figuras que impulsar proyectos educativos singulares.

Revisión del decreto de la inclusiva

El Departament se ha comprometido también en la mesa de negociación con los sindicatos a revisar la dotación de recursos para la escuela inclusiva, tras los sueldos y las ratios, la reivindicación más repetida en la huelga del pasado 11 de febrero. Se revisará el modelo de acogida de alumnado recién llegado, con la intención de establecer una ratio máxima de 18 alumnos por aula de acogida.

Según explican los sindicatos presentes en la mesa, la conselleria se ha comprometido también a revisar y actualizar el Decreto 150/2017 de inclusión para adaptarlo a las necesidades actuales de las aulas y se analizarán las necesidades educativas centro por centro para "invertir el presupuesto de forma eficiente según la realidad de cada comunidad".