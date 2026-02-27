RUPTURA EN LA IGLESIA
Las monjas cismáticas de Belorado estudian irse a Francia o Nueva York: "Si somos tan malas aquí, consideraremos marcharnos al extranjero"
Las ex religiosas aseguran que ha recibido más de 30 ofrecimientos para instalarse en otras provincias o en otros países gracias a la campaña 'queremosunconvento.com'
A solo 14 días de uno de los desahucios más mediáticos de la historia de España, las monjas cismáticas de Belorado han recibido más de una treintena de ofertas a través de la campaña Queremosunconvento.com. Las ex religiosos reconocen que reubicarse "lleva un tiempo y aún no se ha encontrado una solución definitiva ya que", según explican, "sería necesario contar con un margen de tiempo judicial más amplio".
En muchos casos, tal y como señala su jefe de prensa, Francisco Canals, las propuestas recibidas corresponden a espacios que "no reúnen condiciones de habitabilidad, están pendientes de reformas o incluso se trata de conventos bajo el control de la Iglesia conciliar, donde no resulta difícil imaginar que podrían ser vetadas".
Entre las numerosas iniciativas figuran ofertas de fincas rústicas, casonas y espacios ubicados en la España vaciada. Sin embargo, muchas de ellas "requieren reformas que las monjas no pueden afrontar debido a la falta de recursos económicos". Según explica su portavoz, han llegado propuestas desde Bilbao, Teruel, el País Vasco, Cataluña, Galicia, Castilla y León, Valencia o Andalucía, así como ofrecimientos de espacios vinculados a empresas mineras, inmuebles desatendidos en zonas despobladas, residencias de mayores e incluso habitaciones en domicilios particulares.
"Continuar la vida comunitaria"
De acuerdo a las ex religiosas, también han recibido ofrecimientos de viviendas o espacios en el extranjero, especialmente en Francia, Bélgica, Portugal y Nueva York. Estas propuestas se han gestionado por teléfono, correo electrónico o videollamadas, "y están siendo valoradas como posibles alternativas", según su portavoz, que añade: "De concretarse alguna de ellas, las monjas pasarían a residir fuera de España, donde continuarían su vida comunitaria y su labor, aunque ello implicaría aprender idiomas o adaptarse a nuevos entornos culturales".
Las monjas subrayan que en España "se sienten poco valoradas y, en ocasiones, incluso maltratadas, en un proceso de criminalización sin precedentes". "Si somos tan malas en España, debemos considerar la opción de marcharnos al extranjero", aseguran, recordando la profunda repercusión y el apoyo recibidos a través de la campaña QueremosUnConvento.com
Suscríbete para seguir leyendo
- España tendrá este año el fremanezumab, el primer fármaco contra la migraña pediátrica: una inyección una vez al mes
- Los científicos cuestionan que talar árboles sirva para tener más reservas de agua
- 70 años de la gran helada en España: del frío histórico de 1956 al calor inédito de 2026
- La familia del niño que está en la uci tras caer de 15 metros en una boda en L'Hospitalet demandará al hotel: 'La rejilla no estaba sujeta
- Arrancan tres días de negociaciones para evitar la huelga de profesores de la semana del 16 de marzo en Catalunya
- Las balizas V-16 se activan 2.300 veces al día: 'Ni geolocalizan ni envían datos personales del conductor
- Más de 50 escuelas catalanas amenazan con dejar de hacer colonias el curso 2026-2027 si no hay mejoras laborales
- Los sindicatos de Educación se levantan de la mesa de negociación: 'La subida salarial sigue siendo inaceptable