Marta Boix, profesora de una escuela de Barcelona: "Los maestros no rechazamos los cambios, pero necesitamos condiciones reales para hacerlo bien"

En plena movilización de maestros y profesores catalanes en demanda de unas mejores condiciones laborales, la docente Marta Boix ha escrito una carta a EL PERIÓDICO en la que resume las sensaciones del colectivo y el porqué de sus reivindicaciones.

"Después de más de 16 años como maestra de primaria, puedo decir con convencimiento que me apasiona mi trabajo", empieza Boix, que ejerce en la escuela Miralletes de Barcelona. "Creo profundamente que la educación es un motor de transformación y que la innovación pedagógica es imprescindible si queremos dar respuestas a la sociedad actual", prosigue.

A continuación, la maestra desgrana varios de los retos de la escuela actual ("atender la diversidad, repensar metodologías, vincularnos con el entorno, hacer crecer proyectos colectivos"), para después enumerar algunas de las dificultades que han de afrontar maestros y profesores:

Cambios de currículum.

Nuevas demandas.

Expectativas que llegan de manera acelerada y fragmentada.

Cambios de claustro brutales.

Proyectos innovadores sin tiempo para desarrollarlos bien.

Aulas con hasta 27 alumnos.

Programaciones sin un sentido global.

Marta Boix admite con incomodidad que está "quemada". "No quiero que se entienda como una maestra harta de su trabajo, no, sino como una maestra crítica y con muchas ganas de que cambie la mirada y la estima por la educación en este país", explica.

La maestra denuncia que hay cambios que se introducen "sin tiempo para reflexionar y ordenar los procesos", por lo que "lo que tendría que ser una oportunidad de mejora se convierte en una fuente de frustración".

El tiempo como recurso pedagógico esencial

"No se trata de rechazar los cambios", añade, antes de subrayar su voluntad de continuar dedicándose a "innovar, acompañar al alumnado con coherencia y compartir aprendizajes con los compañeros y compañeras". "Pero necesitamos condiciones reales para hacerlo bien", entre las que cita "que la educación tenga un planteamiento claro, que los cambios lleguen con sentido y que se valore el tiempo como un recurso pedagógico esencial".

"Si queremos que los niños aprendan con tranquilidad, profundidad y sentido, los maestros también necesitamos este tiempo y este orden. No para hacer menos, sino para hacerlo mejor", concluye.

Reivindicaciones de maestros y profesores

Los sindicatos del sector educativo en Catalunya tienen convocada una semana de huelgas entre el 16 y el 20 de marzo en demanda de mejores sueldos, más recursos para los planes de inclusión en las aulas y una reducción de la burocracia.

Además, más de 50 escuelas catalanas amenazan con dejar de hacer colonias el curso 2026-27 si no mejoran las condiciones laborales de los docentes.