La familia de la mujer y el bebé desaparecidos en Barcelona pide a Colombia que aclare si han vuelto a ese país

La familia de María Paula, la mujer que el jueves 12 de febrero se fugó de un centro de servicios sociales de Barcelona junto a su hijo de 23 meses, pide a las autoridades colombianas que aclaren si consta su entrada en ese país. María Paula es de origen colombiano y se encuentra en situación irregular en España. Vivía con su hijo en una residencia municipal pero se marchó de ahí hace dos semanas al creer erróneamente que los trabajadores sociales iban a quitarle la custodia del bebé. Según Diana, madre de la desaparecida y abuela del menor, se trata de dos personas vulnerables porque su hija sufre problemas de salud mental y su nieto problemas médicos y por eso pide al gobierno colombiano que comprueben si han vuelto a su país.

“Mi hija no tiene recursos para costearse el billete y volver a Colombia por sus medios. Pido que si alguien, o alguna asociación, le han ayudado que nos informen”, explica Diana, que avanza que no sería una buena elección por parte de su hija, dado que tanto ella como su nieto necesitan unos cuidados que en Colombia posiblemente no puedan recibir.

12 días sin contacto

María Paula tiene 23 años y, según su madre Diana, sufre problemas de salud mental. Al parecer, había llegado equivocadamente a la conclusión de que los trabajadores sociales iban a quitarle la custodia de su hijo. Por ese motivo habría tomado la decisión de marcharse.

“Ella quiere a su hijo mucho”, subrayaba Diana este martes en declaraciones a El PERIÓDICO. “Necesitamos saber dónde están y que están bien”, proseguía, dejando claro que teme por la integridad tanto de su hija como de su nieto.

Después de su desaparición, Diana siguió manteniendo contacto con María Paula durante dos días. “Era una conversación extraña, ella tardaba mucho en responder y lo hacía con monosílabos”, explica. “Yo le preguntaba: ‘¿estáis bien?’ ‘¿Necesitáis algo?’. Y ella respondía: ‘sí’ y ‘no’”.

El lunes 16 de febrero, María Paula dejó de responder los mensajes de su madre. Y a partir de ese día, el Whatsapp de Diana muestra que María Paula ni siquiera los está recibiendo. Diana lleva 12 días sin hablar con su hija.

El miércoles 18 de febrero, seis días después de que María Paula se marchara del centro en el que residía junto a su hijo, Diana acudió a la comisaría de los Mossos en el distrito del Eixample.

Desaparición voluntaria

Según explican fuentes policiales, a pesar de que los investigadores son conscientes de que se trata de una desaparición voluntaria –no consta ningún indicio de que madre e hijo estén retenidos por la fuerza–, los Mossos d’Esquadra los están buscando a ambos activamente conscientes de que se trata de un caso que afecta a dos personas vulnerables.

María Paula llegó a España en marzo de 2025 procedente de Colombia. Aterrizó con su hijo en brazos. Diana no podía hacerse cargo de ambos y por eso la familia acudió a los servicios sociales, que les procuraron un espacio para vivir. Desde ese lugar, María Paula, que se encuentra en situación irregular en España, estaba recibiendo atención psiquiátrica aunque aún no había sido diagnosticada.

Desde la Asociación SOSDesaparecidos se pide la colaboración ciudadana para que cualquier persona que se cruce con ellos se ponga en contacto con el teléfono de la entidad, 868 286 726.