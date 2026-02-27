Tiempo
Enero y febrero han sido los más lluviosos de los últimos 30 años: ha llovido el doble de lo habitual
La Agencia Estatal de Meteorología destaca que en puntos de la fachada mediterránea y delta del Ebre se han registrado precipitaciones acumuladas que duplican los valores normales
El cambio climático ha alimentado el tren de borrascas de este invierno y ha aumentado hasta un 36% la intensidad de las lluvias en España
Jordi Puig
La España peninsular ha acumulado 234 litros por metro cuadrado de precipitación entre el 1 de enero y el 25 de febrero, el doble de lo normal para los dos primeros meses del año, según ha informado por 'X' la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) esta mañana.
En su publicación, la institución ha remarcado la excepcionalidad de los datos registrados: "A falta de contabilizar los tres últimos días de febrero, se trata ya del conjunto enero-febrero más lluvioso desde 1996".
Un año hidrológico un 38% más lluvioso
Esta estadística representa una tendencia de aumento de las lluvias durante los últimos meses. AEMET comunicó en su informe de ayer que el valor medio nacional de las precipitaciones acumuladas entre el pasado 1 de octubre de 2025 y el 24 de febrero de 2026 se cifra en 463 mm, lo que representa alrededor de un 38 % más que el valor normal correspondiente a este período de tiempo (336 mm).
Este aumento de las precipitaciones supera los valores normales del período de referencia 1991-2020 en la mayor parte del territorio peninsular. La agencia ha destacado especialmente algunos puntos de la fachada mediterránea o del delta del Ebre, donde los acumulados superan por mucho los valores normales, llegando incluso a duplicarlos.
Las pocas excepciones en el territorio donde durante el pasado año hidrológico se han registrado valores de precipitación por debajo de los normales se encuentran fuera de la península: el este de la isla de Mallorca en las Islas Baleares, y en la isla de la Palma, el sur de Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura en el archipiélago canario.
