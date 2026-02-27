El nuevo gerente del CNIO dimite tras ser acusado de acoso y abre una nueva crisis en el centro oncológico

Nueva crisis en el Centro de Investigaciones Oncológicas (CNIO). El patronato de la mayor institución de investigación contra el cáncer en España ha anunciado este viernes que el nuevo gerente, José Manuel Bernabé, ha presentado su renuncia tras ser acusado de acoso laboral por la exsecretaria general del centro, Laura Muñoz.

Muñoz fue cesada de su cargo junto con otros altos cargos del CNIO el pasado noviembre por su presunta implicación en una supuesta trama de corrupción que está investigando la fiscalía y que podría haber sustraído a las arcas del centro unos 20 millones de euros. El líder de la trama es, presuntamente, el exgerente Juan Arroyo, a quien Bernabé sustituyó en septiembre con el encargo de levantar las alfombras y arrojar luz sobre las presuntas corruptelas destapadas por un extrabajador de la institución. En la remodelación del centro también cayó la directora María Blasco, acusada de abuso de poder y acoso laboral.

Queja en Recursos Humanos

La denunciante presentó una queja ante el área de Recursos Humanos contra Bernabé el 11 de noviembre, justo un día después de que el patronato la cesase. Muñoz, según fuentes del centro, era una persona muy cercana al exgerente, Juan Arroyo. En su denuncia relata lo siguiente: "Tras la incorporación del nuevo gerente, se han producido cambios en la dinámica profesional y un trato personal poco habitual que, con el paso de las semanas, me han hecho sentir cada vez más incómoda e insegura en el ejercicio de mis funciones".

Según su relato, Bernabé había empezado a enviarle WhatsApp de contenido personal, lo que le resultó "progresivamente incómodo e inapropiado en el contexto de una relación jerárquica". Finalmente, la denunciante puso la situación también en conocimiento del patronato.

Apoyo de los jefes

Tras trascender la denuncia de Muñoz, publicada el por 'Abc', la mayoría de los jefes de grupos de investigación del CNIO han emitido un comunicado en defensa de Bernabé. Según su versión, el hasta ahora gerente ha sido víctima de una campaña de desprestigio "orquestada y dirigida" a minar su reputación

Pese a ello, la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha dado credibilidad a la denuncia de Muñoz y este viernes, antes de su renuncia, se ha mostrado partidaria de que Bernabé abandonara el CNIO a causa de una conducta "reprobable". Según Morant, los mensajes denunciados contra Bernabé "no caben en el ejercicio laboral entre un gerente y una subordinada". "No puedo apoyar estas actitudes porque ya no caben", ha insistido Morant, que ha añadido que "las mujeres ya no tenemos por qué soportar ciertas actitudes y menos en el entorno laboral".

Líneas rojas

Sobre el comunicado de los jefes científicos, la ministra ha señalado que los hombres tienen "que entender que estas actitudes no valen, no en el entorno laboral". "Son líneas rojas que tenemos que marcar ya socialmente, y el CNIO es una gran institución que necesita gente que esté a la altura también de lo que se espera a día de hoy en la sociedad del trato con las mujeres", ha añadido.

El patronato ha comunicado este viernes que "ha quedado informado de la renuncia del gerente, así como de un escrito firmado por 27 jefes de grupos de investigación del centro relativo a la gestión del mismo" y ha indicado que se celebrará una nueva reunión "a la mayor brevedad posible", para analizar la situación actual y decidir en torno al futuro del centro.